Rehabiliten la coberta del Rectorat pel seu mal estat

La Universitat de Lleida (UdL) està rehabilitant la coberta sud-oest del Rectorat perquè l’estructura de fusta està danyada per l’envelliment. Actualment està apuntalada, i l’estructura se substituirà per una altra d’acer.

La coberta s’ha de refer i s’aprofitarà per augmentar el nivell d’aïllament tèrmic. Es preveu que les obres, adjudicades per 326.057,53 euros (IVA inclòs) a Codeoco Obres, acabin en menys de quinze setmanes.D’altra banda, el consell de govern de la UdL va aprovar ahir la creació d’una nova unitat d’Igualtat i Diversitats que aglutinarà el Centre Dolors Piera d’Igualtat i Oportunitats i Promoció de les Dones (creat el 2006) i el programa UdLxTothom (engegat el 2014). D’aquesta manera, una de les seues primeres funcions serà ampliar el pla d’inclusió de les persones amb diversitat funcional, que data del 2014, per incloure el conjunt del personal per motius de discapacitat, origen ètnic i nacional, orientació sexual, identitat de gènere i qualsevol altra condició social o personal. La direcció de la unitat recaurà en un membre del personal docent i investigador nomenat pel rector, en qualitat d’adjunt al vicerectorat corresponent, per a un període de tres anys renovable consecutivament només una vegada. “S’opta per un model inclusiu i cohesionat”, va dir la vicerectora Núria Camps.Així mateix, el consell de govern de la UdL va aprovar la creació de dos noves càtedres empresa, anomenades Trivium de Debat i Joan Oró.

Maria Teresa Anguera, nova honoris causa

El consell de govern de la UdL va donar llum verda al nomenament com a doctora honoris causa de la UdL a la catedràtica emèrita de Psicologia de la Universitat de Barcelona (UB) Maria Teresa Anguera Argilaga. Nascuda a la Ribera d’Ebre, va impartir cursos de doctorat i seminaris de metodologia del comportament a la UdL. També ha dirigit diverses tesis doctorals d’investigadors i d’actuals docents de l’INEFC Lleida, centre adscrit a la universitat.