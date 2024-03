La Paeria de Lleida posa en marxa un protocol per enjardinar escocells buits

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Paeria ha posat en marxa un protocol per regular la plantació dels escocells de la ciutat. Qui vulgui fer-ho, col·lectius o persones a títol individual, hauran de sol·licitar una autorització i l’ajuntament proporcionarà gratis estaques, cordes i identificacions de les plantes. La norma estableix que no es podran plantar arbres, plantes amb espines, invasores, plantes enfiladisses o comestibles, i recomana les altamires o margarides, entre d’altres.

El protocol també dona instruccions sobre com plantar les llavors, com gestionar l’aigua o com mantenir els escocells. "Qui faci el tràmit es responsabilitza i assumeix la cura de l’espai, la qual cosa implica arribar a l’excel·lència de compromís amb la ciutat", va assenyalar l’alcalde, Fèlix Larrosa. "L’associació Escocells Lleida s’ha destacat per contribuir a l’embelliment de Lleida i per ser exigent amb les administracions respecte a la reposició d’arbres", va afegir.

Lleida és la segona ciutat catalana, després de Barcelona, que estableix un protocol per a la plantació d’escocells. "Per regla general, la terra que envolta als arbres és seca per falta de reg i per un excés d’orines de gossos, pel que creiem que plantar flors farà que els veïns siguin més responsables de l’espai públic i permetrà que la terra sigui permeable, per la qual cosa augmentarà la biodiversitat", va afirmar el portaveu d’Escocells Lleida, Sergi Cardona.