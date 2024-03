Pimec preveu que Lleida creixi més que la mitjana catalana el 2024

Pimec va constatar ahir que el sector agroalimentari aporta resiliència a l’economia lleidatana, la rendibilitat de la qual se situa per sobre de la mitjana catalana i amb una presència predominant dels sectors d’activitat tradicionals. Durant la jornada Perspectives econòmiques 2024, el director de l’Àrea d’Economia i Empresa de Pimec, Carles Mas, va explicar que l’expectativa de creixement a la província aquest any, tant gràcies al sector alimentari com al consum, pot superar la mitjana catalana, estimada en l’1,8%.

Va matisar que a la demarcació es necessiten treballadors qualificats perquè es puguin regenerar els oficis tradicionals “perquè la base del creixement econòmic està en la mà d’obra especialitzada”.Aquest expert va fer una anàlisi de les dades econòmiques territorials de Lleida, que compta amb un total de 5.763 pimes amb domicili social a les seues comarques, que donen feina a 51.000 persones, i que el 2021 van facturar 8.700 milions d’euros. D’aquestes empreses, el 85 per cent disposen de menys de 10 treballadors i generen el 51,9 per cent de l’ocupació total, mentre que les empreses mitjanes, de fins a 250 treballadors, suposen el 3 per cent i generen el 27 per cent de l’ocupació.Mas també va considerar que el 2024 hi haurà un creixement positiu de l’economia, d’acord amb l’evolució dels indicadors d’activitat tant a Catalunya com al conjunt d’Espanya, on es mostra una alta resiliència respecte del context de desacceleració econòmica europea, encara que va advertir que caldrà seguir l’impacte de la sequera i les conseqüències dels seus efectes en l’ocupació.Per la seua part, el president de Pimec Lleida, Jesús Torrelles, va mostrar la seua satisfacció pels resultats empresarials del territori dins del context de desacceleració global, i va afegir que “és molt important que el consum no decaigui”.