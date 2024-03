L’ANC de Lleida diu ‘no’ a la llista cívica independentista

L’assemblea territorial de l’ANC a Lleida va acordar dijous rebutjar la proposta del secretariat nacional d’impulsar una llista cívica independentista per a les pròximes eleccions al Parlament. L’acord va ser aprovat pel noranta per cent dels socis que hi van participar. Argumenta que aquesta iniciativa ha provocat “una forta divisió i polarització a l’entitat” i que no s’ha incentivat el debat. Per això, convida a votar no en aquesta consulta, ja iniciada i que es prolongarà fins al dia 14.