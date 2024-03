Li demanen 43 anys per violar i obligar dos noies a fer vídeos porno

La Fiscalia sol·licita una condemna de 43 anys de presó per a un lleidatà acusat d’agredir sexualment i obligar a fer imatges i vídeos pornogràfics dos noies –una d’elles amb una discapacitat– i fer-los xantatge amb difondre’l perquè accedissin a les seues peticions. A més, li van trobar pornografia infantil al seu mòbil. Està previst que el judici se celebri dimecres vinent a l’Audiència de Lleida. L’acusat està en presó provisional des del juny del 2022, quan es va destapar el cas.

El Ministeri Públic acusa l’home de dos delictes d’agressió sexual, corrupció i explotació de menors i creació de pornografia infantil i coaccions. El cas, segons l’escrit d’acusació de la Fiscalia, es remunta a l’octubre de l’any 2021, quan l’acusat va contactar amb una de les víctimes, que tenia entre 16 i 18 anys, per les xarxes socials i WhatsApp i li va demanar fotografies i vídeos nua sense mostrar el seu rostre a canvi d’una remuneració econòmica. Pel que sembla, la jove hi va accedir però llavors l’home va començar a fer-li xantatge amb difondre’l, exigint-li alhora que li enviés noves imatges i vídeos de caràcter pornogràfic. També la va obligar a quedar físicament. D’aquesta forma, el gener del 2022 van acudir a un hotel on l’hauria obligat a mantenir relacions sexuals, on presumptament va continuar amenaçant-la de difondre’l. Finalment, el juny de l’any 2022 el padrastre de la jove va trobar imatges i vídeos pornogràfics d’ella quan li arreglava el dispositiu, la qual cosa va destapar el cas.

La investigació va permetre trobar una segona víctima. Una jove major d’edat i amb una discapacitat. El modus operandi de l’acusat hauria estat el mateix que amb l’anterior víctima. Després de ser arrestat, els investigadors també van trobar pornografia infantil als dispositius de l’acusat. D’aquesta forma, la Fiscalia li demana 22 anys i 20 anys de presó per cada víctima i un altre any per la tinença de pornografia infantil. També demana que les indemnitzi amb 60.000 euros en total.