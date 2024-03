El Mercat del Pla de Lleida 'ressuscita' amb una venda d'articles de segona mà

El Mercat del Pla ressuscitarà com a activitat comercial almenys per un dia gràcies a la iniciativa de tres amics, que han organitzat un mercat d’articles de segona mà, que precisament han batejat com a Mercat de la Resurrecció. Miquel Ballesté, Jaume Bitterhoff i Domingo Ribes van difondre la iniciativa a través de les xarxes socials i han aconseguit la participació de 40 paradistes, persones de Lleida que posaran a la venda roba, discos de vinil, antiguitats i tota mena d’objectes usats, amb la idea de donar-los una segona vida. El mercat estarà obert de 9.00 a 14.00 hores, l’entrada és gratuïta i comptarà amb música de DJ en directe per ambientar les compres i una barra per fer el vermut, que prolongarà el seu horari fins a les 15.30.

Els promotors especifiquen en les normes del mercat que els articles a la venda han de ser legals, segurs i no han d’incloure objectes perillosos. Detallen també que els paradistes poden fixar els preus que vulguin, sense cap marge per a l’organització. A més, Ballesté va explicar que han contactat amb l’entitat Ovelles Negres Solidàries perquè puguin quedar-se amb els articles que no es venguin, si hi estan d’acord els seus propietaris, perquè puguin aprofitar-los persones amb pocs recursos. De fet, l’organització està estudiant si pot oferir un espai a l’associació perquè vengui també objectes.Destaca també que des que van començar a difondre el Mercat de la Resurrecció van obtenir molt bona resposta i va apuntar que fins i tot tenen llista d’espera de persones que volen instal·lar parada. Espera que també sigui un èxit de públic i va anunciar que tenen la intenció de celebrar dos o tres edicions d’aquest mercat a l’any.

El Mercat del Pla acull activitats de manera puntual, com la Fira de Playmobil el desembre passat o la Fira Maker a l’octubre, per exemple. Tanmateix tots els intents per reflotar de forma definitiva aquest edifici emblemàtic del Centre Històric han estat un fiasco. El 2006, la Paeria va adjudicar a Construccions Riera la concessió per reobrir-lo amb un supermercat i una galeria d’exposicions, però el 2008 va renunciar al projecte. El 2014 va adjudicar a l’empresa JamStores la reobertura amb un outlet i botigues efímeres en solars propers, però va tancar el 2017. I fa cinc anys va adjudicar a Flat Market l’adequació un espai gastronòmic, però també hi va renunciar al cap de pocs mesos.