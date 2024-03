Bonificació de la taxa d'escombraries en dos barris de Lleida aquest any als que reciclin bé

detail.info.publicated Redacció

Creat: Actualitzat:

L'ajuntament de Lleida enviarà aquesta setmana cartes a tots els habitatges dels barris de Ciutat Jardí i Vila Montcada per informar-los dels resultats de la recollida d'escombraries porta a porta implantat en aquesta zona des del 2018 i on la taxa mitjana de recollida selectiva és del 89%, davant del 37% de la resta de la ciutat.

Cada llar sabrà quantes aportacions ha fet de la fracció orgànica entre l'abril i el setembre del 2023. Si han estat més de 125, tindran una bonificació del 20% en el rebut de la taxa de residus d'aquest any. Amb menys de 31 s'aplicarà un recàrrec del 40%, però el 2025.

A les cases que no estan donades d'alta com a usuaris del porta a porta, se'ls demanarà que ho facin trucant al 671 336 865 o a través del correu info@portaaportalleida.com. A les que sí que ho estan però no han fet cap aportació, se'ls advertirà que no participar comporta recàrrec en la taxa de recollida d'escombraries