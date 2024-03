Agredeixen amb un tamboret l'amo d'un bar de Pardinyes per robar-li

El responsable d’un bar de Pardinyes va resultar ferit diumenge al matí al ser agredit per dos individus que van sostreure la caixa enregistradora de l’establiment. Els Mossos d’Esquadra van detenir poc després un dels presumptes autors i buscaven el segon implicat. La víctima va haver de ser atesa i va rebre punts de sutura.

Els fets van ocórrer a primera hora del matí al Bar Ana, al número 12 del carrer Jeroni Pujades. Dos individus van agafar un dels tamborets del bar i van agredir el propietari, que va quedar atordit. Van agafar la caixa enregistradora i se’n van anar del local. Diverses persones van presenciar l’assalt. Fins al lloc dels fets van acudir diverses patrulles que una hora després, gràcies a la descripció que van fer víctima i testimonis, van localitzar i van detenir un dels presumptes autors. Es tracta d’un home de quaranta-quatre anys. Va ser arrestat pels delictes de robatori amb violència i intimidació. Per la seua part, la víctima va haver de ser atesa pels serveis sanitaris i va rebre punts de sutura per un tall que presentava per l’impacte del tamboret. Els Mossos d’Esquadra seguien ahir amb la investigació oberta per intentar localitzar el segon implicat, que ja hauria estat identificat.Per una altra banda, els dos joves que van ser detinguts divendres passat per robar el mòbil a una jove a la plaça Agelet i Garriga (vegeu SEGRE de dissabte) van ser descoberts per un amic de la víctima. Els dos arrestats li van treure una navalla i el van amenaçar dient-li que li tallarien el coll.

Roben al local social de Camí de Montcada

La Guàrdia Urbana va arrestar diumenge a la nit dos homes acusats de robar al local social de Camí de Montcada. Els fets van tenir lloc al voltant de les 23.00 hores quan una dotació de la Policia Local que es trobava patrullant per la partida Cunillàs va observar dos individus que portaven un carro ple d’objectes. Els agents els van preguntar per la procedència dels articles i van explicar de manera espontània que els havien agafat d’un remolc que hi havia al pati d’un local. Els agents van comprovar que es tractava de l’immoble que acull els locals socials de les associacions de veïns Pla de Gualda i Partida de Montcada. El remolc era propietat dels segons i tot apunta que els dos individus havien saltat la tanca i agafat els articles després de trencar la porta del remolc. Davant d’això, la patrulla va procedir a la detenció de D.U.L., de 42 anys, i A.T., de 25 anys, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força. Marc Vives, president de l’AVV de Camí de Montcada, va explicar que “és el remolc que tenim per anar a actes com l’Aplec del Caragol i hem pogut recuperar el que ens van sostreure”.La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han incrementat durant els últims mesos el patrullatge a l’Horta per poder reduir el nombre de robatoris.