Els taxistes podran tenir càmeres de vigilància dins dels vehicles

La comissió informativa de Seguretat i Mobilitat de la Paeria va aprovar inicialment ahir la proposta de modificar el reglament dels taxis de la ciutat perquè tinguin la possibilitat d’incorporar càmeres dins dels vehicles. Una mesura que les dos associacions de taxi de la ciutat han sol·licitat després que l’abril de l’any passat fos assassinat un taxista a la Bordeta. També demanaven poder instal·lar mampares i un sistema d’alarma connectada directament amb el 112.

Les modificacions del reglament a què ha donat llum verda la comissió estableixen que els titulars de llicència municipal de taxi que sol·licitin autorització per instal·lar les càmeres hauran de complir la legislació vigent i la instal·lació es durà a terme sempre sota la seua responsabilitat. El sistema de videovigilància estarà connectat a una central receptora d’alarmes i les dades obtingudes a través de les càmeres seran exclusivament per garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions de l’interior del vehicle. Així mateix, l’espai que estarà sota videovigilància serà únicament i exclusivament l’interior del taxi i no es podran captar imatges de la via pública tret que això últim sigui inevitable. Al seu torn, els taxis que les incorporin hauran de tenir cartells informatius que adverteixen els passatgers de la captació d’imatges.Les videocàmeres hauran d’estar ubicades a la zona superior central de la lluna davantera, sense que obstaculitzin la visibilitat del conductor ni interfereixin en l’estètica interior dels vehicles ni a la instal·lació dels taxímetres i dels mòduls tarifaris.Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat per tots els grups de la comissió. Ara, serà tramitada en el pròxim ple i llavors serà sotmesa a exposició pública. Una vegada finalitzat aquest procés, tindrà lloc l’aprovació definitiva.

Busos directes de Magraners a Renfe a partir de l’abril

La Paeria estrenarà el 2 d’abril un servei de busos llançadora per connectar Magraners amb el centre urbà, a l’altura de l’estació de Renfe. Ho va anunciar ahir a la comissió la tinenta d’alcalde Cristina Morón, que va detallar que serà la línia L7D, amb 10 trajectes diaris, 5 per sentit, entre les 7.00 i les 9.30 hores. Les sortides des de Magraners a la parada Florida-la Magrana seran a les 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 i 9.00, i els usuaris podran fer transbords a l’estació amb les línies 2, 3, 8, 10, 20 i de l’ATM. Els viatges de tornada sortiran a les 7.15, 7.45, 8.15, 8. 45 i 9.15. Serà una prova pilot que durarà dos mesos i, quan aquesta finalitzi, es decidirà si es manté o no i si s’aplica en altres barris. Morón va indicar que no suposa cap cost addicional perquè es compensa reduint el quilometratge de l’L5 a l’Arnau. A més, es reforçarà l’L7.