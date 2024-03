Protesta de famílies d'una vintena de centres per mantenir la gestió del menjador

La plataforma Menjadors, que agrupa associacions de famílies d’alumnes (AFA), ha convocat per demà protestes contra el canvi de gestió dels menjadors escolars per part del consell comarcal del Segrià. Les famílies denuncien que aquest organisme “ha iniciat moviments per treure a les AFA de les escoles públiques de la comarca el control del servei de menjador amb l’objectiu de licitar-lo al millor postor” i per aquesta raó han organitzat una concentració a les 10.30 davant del consell, on llegiran un manifest, i cassolades a les 16.30 hores a la porta dels col·legis afectats, tant de la capital com de la resta de la comarca. De moment, una vintena d’AFA, la majoria de Lleida ciutat, han manifestat la intenció de participar en aquesta mobilització.

Les famílies creuen que el canvi comportaria una rebaixa de la qualitat del menjar, perdre capacitat de decisió sobre què passa a l’escola al migdia i infrautilitzar les instal·lacions que moltes associacions de famílies i escoles han fet a les cuines dels centres. Consideren que es precaritzaran o liquidaran els llocs de treball actuals, es limitarà la capacitat de gestió per part de les famílies i s’encarirà el conjunt de serveis prestats.Recorden que totes les AFA de Catalunya gestionen el menjador sota l’empara d’un decret de la Generalitat de l’any 1996 i asseguren que, “segons els serveis jurídics de l’aFFaC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya) i d’altres consells comarcals que estan renovant els convenis sense problemes, el model és perfectament compatible amb la legislació actual”. El consell assenyala que la junta consultiva de Contractació Pública, del departament d’Economia de la Generalitat, va indicar en un informe el juny de l’any 2022 que “no està regulat que les AFA puguin subscriure convenis amb entitats locals seguint la llei de Contractes del Sector Públic”.Les famílies remarquen que “davant d’aquesta ofensiva, totes les AFA del Segrià afectades hem decidit continuar treballant com a fins ara per poder garantir la bona gestió del servei, la bona comunicació de les empreses i els treballadors implicats i la qualitat de l’alimentació dels nens”. “La nostra tasca l’avalen dècades de bon treball i la satisfacció de les famílies, que actualment intenten amb preocupació els plans del consell d’especular amb el menjar dels seus nens”, subratllen.

El consell analitza tornar les competències a Educació

El consell comarcal afirma que “sempre ha tingut voluntat de col·laboració i diàleg” amb les AFA, remarca que “el problema de fons és l’encaix jurídic” i diu que ha instat Educació a elaborar un nou decret que en reguli la gestió. Assegura que va oferir a les associacions participar en la licitació del servei, l’última pròrroga de la qual acaba aquest any, i fer-hi aportacions. Adverteix que si no volen participar en la licitació, analitzarà “l’opció d’un possible retorn de les competències que té dels menjadors escolars de les AFA a Educació, a causa de la falta d’empara jurídica”. D’altra banda, apunta que al febrer va enviar un escrit a les AFA en el qual els pregunta si volen que el consell liciti el servei i participar en el concurs, si prefereixen que no sigui licitat i retornar les competències a Educació o bé si opten per iniciar un procés participatiu per poder redactar conjuntament el plec de condicions.