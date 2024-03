Aquests són els perfils professionals amb més demanda, que difereixen dels que prefereixen els joves

Protesta contra l’Exèrcit. Una desena de persones van protestar en contra que les Forces Armades siguin al saló. La seua presència va ser avalada per la justícia el 2021 després que la Fira volgués vetar-la «Venim a conèixer diferents perfils per al futur, per donar-nos a conèixer, ja que no només som una empresa de camions.» Ma Rosa i Ariadna. Trota Un total de 78 empreses i entitats van participar en el saló FormaOcupa. - GERARD HOYAS «Hem mostrat les sortides laborals i el que ofereix el cicle de química mitjançant els projectes, és una especialitat amb moltes possibilitats.» Marina. Escola del treball. «Ens ha cridat molt l’atenció el disseny d’interiors i la decoració, que hi hagi salons com aquest és molt important per als joves.» Michelle i Jennifer. «Estava molt interessat en el que oferien del món agrícola perquè la meua família té terres, aquests salons estan molt bé per orientar el futur laboral». Pep Valentines.



El palau de congressos de la Llotja va acollir ahir una nova edició del saló de la Formació i Ocupació de Lleida, el FormaOcupa, en el qual 78 empreses i entitats van oferir orientació i formació laboral a joves. Un certamen que va evidenciar, una vegada més, les diferències entre les demandes d’ocupació de les empreses i les preferències dels joves, ja que els expositors van constatar les dificultats que tenen per cobrir tant oficis tradicionals com fusters i soldadors com els vinculats al sector del transport, de la climatització i la construcció, que tenen veritables problemes per garantir el relleu generacional.

Per la seua part, encara que els estudiants també van mostrar interès en alguns oficis tradicionals, es decanten més per aquells relacionats amb el món de l’administració i empresa, l’àmbit sociosanitari, de serveis i el tecnològic.

“La majoria de vegades les nostres demandes no coincideixen amb el que busquen els joves”, va reconèixer una representant de la Fundació La Caixa, que va apuntar que això provoca que moltes empreses apostin per oferir formació especialitzada als seus treballadors. “Hi ha oficis dels de tota la vida que tenen mala fama o estan mal vistos com paleta, capatàs, soldador, climatitzador, xòfers de camions o conductors de grua, però avui dia són dels treballs més segurs i estables que podem trobar perquè hi ha molta demanda i, en línies generals, estan ben remunerats”, va indicar un membre de l’estand del grup Sorigué.

Des de les empreses van apuntar que aquesta falta d’interès per aquestes professions es deu a un desconeixement de la realitat d’aquests sectors, per la qual cosa van assenyalar que salons com FormaOcupa “són una gran oportunitat per donar a conèixer les nostres necessitats, contactar amb joves i oferir-los possibilitats de formar-se i aprendre un ofici que els serà molt útil per al seu futur laboral”.

A més dels estands de les empreses, centres i administracions públiques, el FormaOcupa va acollir una vintena d’activitats paral·leles com una demostració de com elaborar còctels, nocions bàsiques de perruqueria, soldadura i maçoneria, així com tallers sobre els usos de la intel·ligència artificial i com preparar-se per a una entrevista de treball. Des de Fira de Lleida, l’organitzadora del certamen, preveien que aquestes activitats congreguessin 500 assistents.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va visitar el saló i va destacar que “l’educació i formació dels joves són una prioritat”. Al seu torn, el director de la Fira, Oriol Oró, va dir que el FormaOcupa “és el gran aparador de Lleida de l’orientació acadèmica i un punt de trobada entre joves i adults”.