“Em van colpejar, em van apunyalar i van intentar tirar-me castell avall”

L’Audiència de Lleida va acollir ahir el judici contra dos homes acusats de l’intent d’homicidi d’un altre individu durant una baralla a la plaça de la Sardana, a la Seu Vella. Els fets van tenir lloc la matinada del 4 de juny del 2021. Segons va relatar ahir la víctima durant la vista oral, cap a les dos de la matinada es trobava a la zona al costat d’altres persones i un dels acusats el va cridar perquè s’atansés al seu grup. “Llavors em va agafar del coll i va començar a donar-me bufetades i cops per tot el cos. Quan me’n vaig adonar ja m’havien punxat diverses vegades pel coll i l’estómac. Una vegada vaig aconseguir fugir, em van perseguir i van intentar tirar-me castell avall”, va assegurar.

Segons la víctima, no tenia cap problema amb els acusats i va assenyalar que va perdre molta sang a causa de les punyalades. “Em van tirar botelles, no vaig poder fer res, tot va ser molt ràpid. Eren quatre contra mi”, va afegir. Per la seua part, van declarar diversos testimonis que van presenciar els fets i que van veure com diverses persones van colpejar la víctima. Un d’ells va dir que també el van colpejar quan va intentar auxiliar l’agredit. D’altra banda, diversos agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra van assenyalar que un testimoni va identificar els agressors, que van arrestar-ne un i que ahir estava entre els acusats. Segons els agents, la descripció aportada tant per la víctima com pels testimonis coincidia amb un dels acusats, fet que va motivar l’arrest.Tanmateix, un dels processats va admetre que s’havia barallat amb la víctima però va negar haver-lo apunyalat i va assenyalar una altra persona, que no està localitzada, com a l’autor. “Jo no vaig veure com aquest l’apunyalava, però sí va venir a mi amb una navalla amb sang.” Així mateix, va dir que va agafar del coll la víctima perquè es tranquil·litzés perquè estava “molt agressiu i alterat”. També va exculpar l’altre acusat, que va dir que va ser detingut “per un error” i que era al lloc però que no va intervenir-hi.Per la seua part, les forenses van assenyalar que les ferides que presentava la víctima, quatre punyalades (tres al coll i una a l’estómac) eren superficials però eren en una zona amb risc vital. Per això, la Fiscalia va mantenir l’acusació per un delicte d’intent d’homicidi, pel qual va sol·licitar 9 anys per als acusats, a l’assenyalar que tenien intenció “més enllà de lesionar”. L’acusació particular va acusar per intent d’assassinat i les defenses van demanar l’absolució.