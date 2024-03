UGT Presons insisteix que Ubasart i Calderó no són “interlocutors vàlids”

El portaveu d’UGT Presons, Xavier Martínez, va insistir que la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, i el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, no són “interlocutors vàlids” per negociar amb els funcionaris de presons després de l’assassinat d’una cuinera en mans d’un intern a Mas d’Enric (Tarragona). En una entrevista a Catalunya Ràdio, Martínez va assegurar que no estan satisfets com s’ha gestionat la crisi de presons.

El sindicat considera que els interlocutors vàlids per negociar amb ells han de ser del departament de la Presidència, que encapçala la consellera Laura Vilagrà. Va afegir que cap treballador del sector no té confiança en Ubasart i Calderó, i creu que en uns mesos estaran fora dels seus càrrecs: “Estan amortitzats per a nosaltres.”

Vaga

Els sindicats UGT, Comissions Obreres, CSIF, IAC-CATAC, Intersindical i ACAIP van anunciar dimecres passat la convocatòria de vaga a les presons catalanes els dies 26 d’abril, coincidint amb l’inici de la campanya electoral, i l’11 de maig, jornada de reflexió. En el cas del Centre Penitenciari Ponent, s’han registrat dos incidents després de l’assassinat de la cuinera. Els sindicats demanen més persones i mitjans, entre altres coses.