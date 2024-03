Ultimen el projecte per a la rehabilitació de la teulada i la façana de l'església de la Sang

La Congregació de la Puríssima Sang vol iniciar com més aviat millor la reparació dels problemes estructurals de la teulada de l’església de la Sang, ubicada entre els carrers Germanetes i Sant Antoni, que porta apuntalada des de l’agost de l’any passat i que ha generat esquerdes a l’interior. De fet, el prior de la congregació, Eduard Segarra, va explicar que els arquitectes els van aconsellar que el Divendres Sant a l’interior del temple “no féssim gaire soroll perquè les vibracions no són aconsellables per a l’estructura”. No obstant, la processó es va suspendre per la pluja i tot l’acte es va haver de celebrar dins de l’església.

El projecte executiu estarà a punt aquest mes d’abril i el presentaran “a la Generalitat, per sol·licitar a continuació les llicències i permisos per poder començar les obres”. “Primer començarem pel més essencial, la teulada i la façana, on s’han produït esvorancs” a la part alta, que no semblen greus però que poden resultar un risc si s’acaben desprenent. “La primera fase serà la teulada, per necessitat”, va subratllar, i després abordaran la façana, aprofitant així la bastida i altres infraestructures de l’obra. Va afegir que també intentaran “revisar tot el teginat, perquè una part va caure fa temps”. “Volem revisar-ho tot, però no renovar-ho. Això serà en una segona o tercera fase”, va apuntar, en funció del pressupost que aconsegueixi la congregació.Segarra va assenyalar que aquestes primeres obres tenen un cost de gairebé mig milió d’euros. Va dir que no tenen encara tot el finançament, malgrat que sí que tenen compromesa “una part molt important per part de la Generalitat i el compromís de les dos institucions locals: Paeria i Diputació”. “La resta ho hem d’aconseguir com sigui”, va subratllar, i va reconèixer que assolir-ho a través d’aportacions dels feligresos “serà molt difícil”. “Hem de lluitar, perquè és un patrimoni de la ciutat”, va remarcar. Per la seua part, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va indicar que “està prevista una reunió amb el departament d’Urbanisme per poder avançar en les primeres obres de consolidació del temple i preparar els escenaris de futur”.

Construïda al segle XVI, l’església de la Sang, que conserva una façana renaixentista, va ser declarada com a bé cultural d’interès nacional (BCIN) per la Generalitat l’any 2016. És la base d’operacions dels Armats de la Sang.