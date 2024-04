Aparten 15 presos de la cuina de Mas d'Enric

La direcció de la presó de Mas d’Enric del Catllar, a Tarragona, ha retirat de la cuina 15 interns condemnats per delictes i homicidis violents tres setmanes després de l’assassinat d’una cuinera del centre en mans d’un pres. A la presó de Ponent, la direcció ja va apartar de la cuina cinc reclusos. D’altra banda, la primera reunió tècnica del grup de treball sobre seguretat penitenciària entre el Govern i els sindicats va acabar ahir amb poques concrecions i un emplaçament a reunir-se en dos setmanes. Segons els sindicats, la trobada va ser “decebedora” i Justícia considera que es manté obert el diàleg. El sindicat CSIF va abandonar la reunió després de presentar diverses propostes i va criticar que no hi hagi hagut cessaments. A més, ahir hi va haver protestes a Brians 1 i 2. Per la seua part, Junts va reivindicar una nova presó a Lleida i més seguretat per als treballadors.