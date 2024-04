Demanen 5 anys de presó a tres acusats de retenir una persona i colpejar-la en un magatzem de les Garrigues el 2021

detail.info.publicated acn

L’Audiència de Lleida jutjarà, el dijous 18 d’abril, tres persones (dos homes i una dona) acusades dels delictes de detenció il·legal i de lesions. Segons la Fiscalia, els fets van tenir lloc el 3 de març de 2021, quan els acusats van quedar amb la víctima al Pla d’Urgell. Llavors la van obligar a pujar a un vehicle contra la seua voluntat i se la van portar fins un magatzem de les Garrigues, on la van lligar amb brides i la van colpejar, arribant a provocar-lo ferides i hematomes. L’endemà, la víctima va distreure un dels captors i després va fugir per una finestra. Una vegada fora, va demanar auxili a uns veïns. La Fiscalia demana a cada acusat 5 anys de presó, una indemnització de 1.000 euros (3.000 en total) i pagar 900 euros de multa.

Segons la Fiscalia, els fets van començar cap a les 9 de la nit del 3 de març de 2021. Els acusats havien quedat amb la víctima en un punt del Pla d'Urgell i després d'una discussió la van fer pujar a un vehicle, propietat de la dona acusada, amb el qual van anar fins al magatzem de les Garrigues. Un cop allí, els acusats van lligar amb brides a la víctima, arribant a fer-li talls amb una navalla. També li van donar cops que li van provocar hematomes.

Ja l'endemà, la víctima es va quedar sola amb un dels acusats i va aprofitar l'ocasió per demanar-li que li afluixés les brides amb les quals estava lligat. A més, li va demanar si li podia portar tabac. El captor va acceptar les dues peticions. Així, la víctima es va aconseguir deslliurar de les brides, va fugir per una finestra del magatzem i va demanar socors en una casa que hi havia a prop del lloc dels fets.

No obstant això, els acusats es van adonar de la fugida i van intentar tornar a portar la víctima fins al magatzem, però amb l'aparició dels veïns de la zona van desistir del seu intent i van marxar del lloc.

Amb tot, la Fiscalia demana 5 anys de presó per als dos homes pels delictes de detenció il·legal i lesions lleus. A la dona, que era propietària del vehicle amb el qual es van endur a la víctima, li sol·licita la mateixa pena en considerar-la cooperadora necessària dels fets.

En concepte de responsabilitat civil, els reclama una indemnització de 3.000 euros (1.000 a cada). També sol·licita que paguin una multa d'uns 900 euros.