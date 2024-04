El PP de Lleida presenta candidatura per al 12-M amb l'objectiu de recuperar "la veu del seny lleidatà" al Parlament

detail.info.publicated acn

El Partit Popular de Lleida ha presentat aquest dimarts la seva candidatura per a les pròximes eleccions al Parlament del 12-M, que encapçala la funcionària en l'Administració de Justícia Montse Berenguer. "Aquesta candidatura representa una nova esperança per a tots els lleidatans i lleidatanes per recuperar la veu del seny i defensar els interessos de la província al Parlament", ha assenyalat la cap de llista, que agafa el relleu de Marisa Xandri, qui havia encapçalat les llistes dels populars a la demarcació de Lleida des dels comicis al Parlament del 2015.

Berenguer ha destacat la importància d'aquestes eleccions com una oportunitat històrica per al PP de Lleida. "Portem massa anys silenciats a la Generalitat, amb un dèficit d'inversions i infraestructures. És el moment de recuperar la nostra veu i portar l'agenda de Lleida al Parlament", ha explicat la popular, que també ha assenyalat la urgent necessitat de canvi a la demarcació.

La presentació de la candidatura també ha comptat amb la presència de Xavier Palau, cap de l'oposició a la Paeria i la vicesecretària d'organització del PP, Carmen Fúnez, qui ha reiterat el compromís del Partit Popular amb la província de Lleida. "Ens bolcarem especialment al costat dels lleidatans i lleidatanes en aquestes eleccions. Lleida té una veu pròpia i el Partit Popular serà el seu altaveu al Parlament de Catalunya", ha assenyalat Fúnez.

El partit també ha anunciat la visita de diferents líders nacionals del Partit Popular a Lleida durant la campanya electoral, com Alberto Núñez Feijoó, per reforçar el suport a la candidatura lleidatana.