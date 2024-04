Accepta dos anys de presó per abusar d'una companya de feina

L’Audiència de Lleida va condemnar ahir in voce un home que va reconèixer que va abusar sexualment d’una companya de feina. El tribunal li va imposar una pena dos anys de presó i un any de llibertat vigilada després de l’acord al qual van arribar la Fiscalia –que inicialment sol·licitava cinc anys–, la defensa i l’acusació particular abans de la celebració de la vista oral. També es va acordar la suspensió de la condemna sempre que l’home no delinqueixi en els propers tres anys i faci un curs d’educació sexual. Durant aquest període també té prohibit atansar-se i comunicar-se amb la víctima.

Els fets van tenir lloc l’any 2019. El condemnat era encarregat del restaurant d’una àrea de servei de l’autopista AP-2 al seu pas per les comarques de Lleida i la víctima era una subordinada seua. Ha estat condemnat per un delicte continuat d’abusos sexuals. Així, es considera provat que l’home li va fer tocaments en reiterades ocasions malgrat que la denunciant es va resistir i s’hi va oposar.