La Universitat de Lleida, entre les 200 millors del món en agricultura i forestals

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les titulacions dels àmbits d’agricultura i forestals de la Universitat de Lleida (UdL) figuren entre les dos-centes millors de tot el món, concretament en la franja 151-200, d’acord amb l’últim rànquing QS by subject, que està considerat com un dels més prestigiosos a nivell internacional. Atorga 62,4 punts a aquests estudis de la UdL, 5,5 més que fa un any, quan per primera vegada va entrar entre les 250 millors. A nivell català, és la tercera millor universitat en aquests àmbits i a nivell estatal ocupa la setena posició empatada amb altres quatre: la Complutense i l’Autònoma de Madrid, la de Sevilla i la de Granada.

A tot el món, la universitat que obté una millor puntuació en aquestes titulacions és la de Wageningen, als Països Baixos, mentre que a Espanya el rànquing està encapçalat per la Politècnica de València. Els àmbits d’agricultura i forestals estan inclosos dins de l’àrea de ciències de la vida i medicina, de la qual també formen part anatomia i fisiologia, biologia,infermeria, biologia, medicina, odontologia, farmàcia, psicologia i veterinària, que té com líder mundial la universitat nord-americana de Harvard. Precisament, aquesta és la que registra les millors puntuacions globals entre tots els àmbits, seguida pel Massachusetts Institute of Technology, el MIT, també dels Estats Units. A Espanya, la més ben puntuada a nivell global és la Universitat de Barcelona, amb 23 carreres entre les 100 millors i una entre les 50 primeres. Per àmbits, l’Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme de Sant Pol de Mar és la 16 en gestió d’hostaleria i oci i la Complutense de Madrid, la 18 en odontologia.