Assalta amb un ganivet l'anciana que havia cuidat a la Bordeta

Assaltada per la dona que l’havia cuidat. Això és el que li va ocórrer a una octogenària de la Bordeta el passat 7 de març. Els Mossos d’Esquadra han detingut la dona i la seua parella com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb violència i intimidació i un delicte d’estafa bancària. Entre els diners que li van robar a casa i amb la cartilla a la víctima li van sostreure uns 10.000 euros.

Els fets es remunten al passat 7 de març, quan es va produir un robatori violent en un domicili del carrer Isona, a la Bordeta. A primera hora del matí, una dona va trucar al porter automàtic amb l’excusa que era repartidora i portava un paquet. La veïna, de 80 anys, va obrir la porta i la presumpta repartidora, amb la cara tapada amb una màscara, li va demanar la documentació. Quan es va girar, li va col·locar un ganivet al coll, va entrar a l’habitatge i la va amenaçar exigint-li els diners. La víctima li va entregar diners, la llibreta bancària i, davant de les greus amenaces, li va facilitar el número secret. Tot seguit, l’assaltant va fugir acompanyada per un home que l’esperava al carrer. La víctima, que va resultar il·lesa, va acudir al banc per alertar de la sostracció abans de formalitzar la denúncia. Ja li havien retirat 2.000 euros del compte.La investigació apuntava que l’autora del robatori podia conèixer la distribució del pis ja que, mentre tenia la víctima agafada pel coll, la va portar directament a l’habitació i al lloc on guardava els diners. A més, van comprovar que l’any passat també li havien sostret diners del seu compte i la dona sempre havia sospitat d’una cuidadora que va tenir i que ja no treballava per a ella. De fet, l’assaltant, malgrat anar molt tapada, tenia una aparença i constitució molt semblant. Posteriorment, la víctima va ampliar la denúncia ja que, malgrat haver donat de baixa la llibreta, s’havien fet quatre extraccions més en caixers de Lleida, Juneda i Arbeca per un import de 8.000 euros. En total, amb els diners que es van emportar el dia de l’assalt, li haurien sostret més de 10.000 euros. La Unitat d’Investigació de Lleida va identificar els dos presumptes autors del robatori i les estafes bancàries i els van arrestar dilluns a les Borges. La dona era la persona que havia treballat per a la víctima.