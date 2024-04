Detenen un home per maltractar la seua parella, que està embarassada, a Lleida

detail.info.publicated Redacció

Agents de la Guàrdia Urbana de Lleida van detenir dissabte un home de 25 anys com a presumpte autor d’un delicte de maltractament en l’àmbit de la llar i violència física i psíquica en l’àmbit de la llar.

Els fets van tenir a les 22.16 hores, quan una patrulla va ser requerida al carrer Alsamora on hi havia una baralla entre una parella en un domicili. La dona, que té una filla de 10 mesos i que actualment està embarassada, els va explicar que fa un any i mig que conviu amb la seua parella i que és víctima habitualment de maltractaments, tant físics com insults i amenaces. Després de la denúncia i les comprovacions adequades, la policia va detenir l’home.