Aquest és el segon sondeig prohibit del 'Diari d’Andorra' pel 12-M

El Diari d’Andorra ha publicat avui el segon sondeig diari sobre les projeccions de vot per al Parlament de Catalunya previst per al 12 de maig. L’estudi, realitzat per l’Institut Feedback, serà actualitzat diàriament fins dissabte amb 200 noves entrevistes, però aquesta informació no es pot difondre durant els cinc dies previs a les eleccions, segons la Llei Orgànica del Régimen Electoral General (LOREG) espanyola.

Tot i aquesta restricció, els partits polítics poden efectuar enquestes electorals durant aquest període. Això els permet obtenir informació sobre les preferències dels electors, encara que no puguin compartir aquestes dades amb el públic a través dels mitjans de comunicació.

El sondeig proporciona una visió actualitzada de les preferències dels electors catalans en un moment crucial de la campanya electoral, tot i que els resultats no es faran públics fins després del període prohibit.

Consulta els resultats del segon sondeig del Diari d'Andorra.