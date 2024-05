Roben de nit en una casa de l'Horta de Lleida després d'adormir els propietaris i el gos

Veïns de la partida Quatre Pilans van denunciar que dimecres passat van patir un robatori a la nit i que els lladres els van adormir a ells i al seu gos per poder acampar al seu aire per l’habitatge sense que s’assabentessin de res. Segons van explicar ahir a aquest diari, es tracta d’un matrimoni gran, que solen despertar-se diverses vegades a la nit i que aquesta van dormir “d’una tirada”. A l’aixecar-se al matí van trobar el gos també adormit i la casa regirada. Fins i tot, van assenyalar, van trobar llaunes d’escopinyes i de refrescos obertes a la taula. “Els lladres es van posar a menjar amb total impunitat perquè sabien que els propietaris no es despertarien”, va denunciar David Poca, de l’Associació de Veïns de Quatre Pilans i Grealó. Així mateix, va assegurar que es van produir altres robatoris en habitatges, encara que no hi havia ningú a l’interior, i que relacionen amb un robatori l’incendi que es va produir ahir de matinada en una casa de Quatre Pilans, una segona residència en la qual no es trobaven els propietaris.

En aquest cas, l’incendi va provocar l’ensorrament del forjat de la primera planta i el foc va cremar l’habitatge i totalment un magatzem annex. Segons els Bombers, va quedar debilitada l’estructura. Sobre això, Poca va assenyalar que els veïns sospesen organitzar un sometent davant de “la sensació d’inseguretat i desprotecció que senten” i que fins i tot hi ha veïns que es plantegen –o que ja tenen decidit– posar en venda les seues cases. “Hem demanat que s’intensifiqui la vigilància policial perquè la gent n’està farta”, va remarcar.