Detingut per robar dos mòbils als Camps Elisis, durant els actes de Festa Major de Lleida

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut J.S.L.C., de 19 anys, com a presumpte autor de dos delictes de furt. Els fets van tenir lloc aquest dissabte dia 11, al voltant de les 04:00 hores, quan uns agents que formaven part del dispositiu pels actes nocturns de celebració de la Festa Major que es duien a terme als Camps Elisis van atendre una jove que els va explicar que dins del pavelló de la festa li havien sostret el telèfon mòbil. L’autor havia estat un jove, a qui no coneixia de res, que se l'hi havia apropat per abraçar-la. Al treure-se'l de sobre, es va adonar que duia la bossa oberta i li faltava el mòbil. Gràcies a la descripció de l’autor, els diferents agents del dispositiu desplegats pels actes, el van localitzar i li van trobar a sobre un parell de telèfons mòbils: un era el de la víctima i l’altre es va comprovar que també l’havia furtat a una altra noia, que va poder ser localitzada pels agents.

D'altra banda, el mateix dia 11, la Urbana va detenir un home de 32 anys com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força a l'interior de vehicle. Els fets van tenir lloc a les 13:30 hores, quan una persona va alertar que al carrer Enric Granados de Lleida havia vist un home, del qual va facilitar una acurada descripció, que anava mirant l’interior dels vehicles que hi havia estacionats. Una de les dotacions que es va adreçar a la zona van localitzar el sospitós en el mateix moment que violentava la porta d’un vehicle aparcat en un altre carrer. L’individu, al veure's descobert, va intentar fugir però va ser aturat al moment. La policia va comprovar que portava diferents objectes procedents d’un parell de vehicles forçats i estacionats a prop.