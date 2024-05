Denuncien una dona que usava una bossa folrada amb paper de plata per robar en botigues de Lleida

detail.info.publicated Redacció

Agents dels Mossos d'Esquadra van denunciar ahir penalment ahir una dona, de 23 anys, com a presumpta autora d'un furt lleu.

Els fets van passar ahir pels volts de les 20.15 hores quan una patrulla de l'ARRO (Àrea de Recursos Operatius) de la Regió Policial de Ponent, que estava fent tasques de seguretat ciutadana per l'Eix Comercial de Lleida va rebre l'avís per part d'uns botiguers que dues dones, conegudes per cometre furts, estaven entrant a les botigues amb actitud sospitosa.

Els agents van localitzar les dues sospitoses a la plaça de la Paeria i van comprovar que una d'elles portava una bossa folrada amb paper de plata, per evitar les alarmes en els establiments, amb un pot de colònia a l'interior.

Els mossos van fer gestions en els establiments propers i van aconseguir localitzar la botiga on, presumptament, la dona identificada va cometre el robatori.

Davant d'aquests fets es va procedir a denunciar penalment la dona com a presumpta autora d'un delicte de furt lleu.