Una nena de Lleida afirma que la parella de la mare la va violar quan tenia 10 anys

Un veí de Lleida de 38 anys es va asseure ahir a la banqueta de l’Audiència acusat d’abusar i violar en reiterades ocasions la filla de la seua parella de només 10 anys. Els fets haurien tingut lloc entre els anys 2020 i 2022, quan l’acusat es quedava tot sol amb la menor. El primer a declarar va ser l’acusat, que va negar els fets i va afirmar que no convivia amb la dona ni els seus fills i que no es quedava sol amb la nena. Posteriorment, el tribunal i les parts van visionar la declaració que va fer la nena davant dels psicòlegs del departament de Justícia i en la qual va afirmar que “em va començar a tocar i fer-me petons. Em treia la roba i ell també se la treia. Em feia por, em feia mal i em deia que no ho expliqués perquè era un secret”. La menor va relatar que primer van ser tocaments però l’home va acabar introduint-li els dits a la vagina i va arribar a penetrar-la amb el penis. També va assegurar que la va obligar a fer-se tests d’embaràs. En aquest sentit, els psicòlegs van donar credibilitat al relat de la menor perquè “té molts elements propis d’un abús intrafamiliar” i cap indici de “fabulació o suggestió”.

Els suposats abusos els va destapar una psicòloga en pràctiques del centre escolar en el qual estudiava la menor. De fet, la mare i exparella de l’acusat va afirmar que “la meua filla amb prou feines menjava, estava prima i pensava que podien fer-li bullying, tenia anèmia o patia anorèxia”. Tanmateix, durant l’entrevista, la menor va explicar a la psicòloga que n’havien abusat. “Quan m’ho van dir, em vaig quedar en xoc”, va explicar la progenitora, que va afegir que “vaig trucar per telèfon a la meua exparella i em va fer la sensació que l’havíem descobert”. La dona també va explicar que la seua filla està en tractament psicològic i pateix ansietat, entre altres problemes.

Per tot això, la fiscal va sol·licitar una condemna de 12 anys de presó, uns altres vuit de llibertat vigilada i una indemnització de 30.000 euros per a la víctima. Per la seua part, l’acusació particular va elevar la petició als 15 anys de presó i va demanar més indemnització pels danys morals. En canvi, la defensa va sol·licitar l’absolució al considerar que no hi ha proves que donin veracitat al relat de la menor.