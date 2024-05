Desarticulat a Lleida un grup especialitzat en robatoris de vehicles

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Ponent en el marc d’una investigació conjunta amb l'Agència Tributària han detingut les darreres dues setmanes quatre homes, d’entre 29 i 47 anys, com a presumptes autors de deu robatoris de vehicles i pertinença a organització criminal. En l'operació s’han interceptat contenidors marítims a les Illes Canàries i Gàmbia que contenien vehicles sostrets per vendre’ls fraudulentament en diferents països d’Àfrica.

Les investigacions es van iniciar arran del robatori de vehicles a Lleida i Girona, entre altres demarcacions i s'emmarca dins els mecanismes de coordinació policial europea. L'operació ha permès recuperar sis vehicles.

Les detencions són resultat d’una investigació oberta l’octubre de l’any passat després de detectar-se una sèrie de robatoris de vehicles, de la mateixa marca i model, amb un modus operandi idèntic. Concretament, entre el 28 i 30 d’octubre de 2023 es van sostreure set vehicles: dos a Alpicat, dos a Lleida, un a Montsó i dos a Girona.

La Guàrdia Urbana de Lleida van recuperar dos d’aquests vehicles gràcies a les dades facilitades pels propietaris dels sistemes de geolocalització que incorporaven. Posteriorment, entre el 7 i 9 de novembre es va tenir coneixement de dos sostraccions més a Almeria, que podien tenir relació amb el cas.

Durant la fase d’investigació es va esbrinar que darrere aquests fets hi havia una organització criminal especialitzada en la sostracció de cotxes amb l’objectiu de vendre’ls fraudulentament en diferents països d’Àfrica.

Traslladaven els vehicles sostrets en contenidors marítims

Els investigadors van comprovar que els integrants d’aquest grup criminal eren els responsables d’aquests robatoris i que, de manera itinerant i en poc espai de temps, s’havien desplaçat per diferents parts del territori espanyol.

Els lladres s’havien especialitzat en els robatoris de vehicles d’una mateixa marca i model. Un cop sostrets, els estacionaven en zones aïllades per tal de no aixecar sospites i assegurar-se que no els havien descobert. En el marc dels mecanismes de coordinació policial europea, es va descobrir que els presumptes autors dels robatoris haurien participat en fets similar comesos per tota Europa.

Posteriorment, els enviaven amb contenidors marítims fins a Àfrica, on els venien de manera fraudulenta per aconseguir importants beneficis econòmics.

Organització criminal jerarquitzada

Aquest grup criminal estava perfectament jerarquitzat, dividit en tres nivells, on cadascú dels seus membres tenia una funció determinada. Estava liderada per un individu qui s’encarregava de dirigir les accions i gestionar el trasllat via marítima dels vehicles sostrets.

En el segon nivell, es trobaven el grup de persones que s’encarregaven d’executar els robatoris. En aquest cas, eren contractats específicament per aquesta funció i es desplaçaven expressament des d’Europa.

Per últim, en cada zona on cometien els robatoris tenien individus que coneixien el terreny, seleccionaven els vehicles i facilitaven les dades necessàries per executar els robatoris amb seguretat.

S’intercepten dos contenidors marítims amb vehicles sostrets

El passat 28 de novembre, en un acció coordinada amb el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria a les Illes Canàries, es va aconseguir interceptar un contenidor, que havia contractat la banda, al port de La Palma de Gran Canaria.A l’interior van descobrir que traslladaven tres dels vehicles que havien sostret a la zona de Lleida.

Dies després, gràcies a les gestions duaneres internacionals realitzades per la Subdirección General de Operaciones de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, es va interceptar un altre contenidor al port de Banjul (Gàmbia), per part de les autoritat portuàries del país, que traslladava tres vehicles, dos dels quals sostrets a Almería i el tercer s’està treballant per esbrinar on el van sostreure.

Finalment, entre el 24 d’abril i el 2 de maig, es va detenir a Lleida quatre homes relacionats amb aquests fets. De la investigació es desprèn que aquests detinguts formarien part del tercer nivell de l’organització. La investigació continua oberta per tal de detenir la resta d’integrants d’aquest grup criminal internacional. Els quatre detinguts van quedar en llibertat després de declarar a la comissaria amb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan siguin requerits.