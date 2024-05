Urgències de l'Arnau prova un sistema amb IA per derivar pacients a Prat de la Riba

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El servei d’Urgències de l’hospital Arnau de Vilanova ha posat en marxa en una prova pilot un sistema per derivar al CAP d’Urgències (CUAP) de Prat de la Riba als pacients que arriben amb les emergències menys greus. L’anomenada “derivació inversa” es va provar entre el passat 6 de novembre i el 28 de febrer, quan els pacients dels nivells de complexitat més baixos (4 i 5) que van accedir-hi voluntàriament van omplir un qüestionari a través d’una tauleta amb el sistema Mediktor, que utilitza la intel·ligència artificial (IA) per recomanar als pacients si s’haurien de quedar a l’hospital o acudir al CUAP.

De les 450 persones que van participar en la prova, gairebé el 70% van acabar sent tractats a Prat de la Riba. “La satisfacció per al pacient és molt alta perquè l’atenen amb la mateixa qualitat, fins i tot més ràpid”, afirma el cap del servei d’Urgències de l’Arnau, Oriol Yuguero. Celebra que prop del 95% dels usuaris va acceptar la derivació, i que només el 15 per cent va tenir una reconsulta en els dies següents. Tanmateix, adverteix que dos de cada deu pacients a qui es va recomanar acudir al CUAP no van arribar al centre, “fet que ens ha de fer reflexionar sobre la utilització dels serveis i la saturació de les Urgències de l’Arnau” per casos banals, valora.

La principal finalitat del sistema és descongestionar les Urgències hospitalàries de l’Arnau, que van tancar 2023 amb la xifra rècord de 105.049 urgències ateses, gairebé 10.000 més que l’any anterior. L’Arnau és el primer centre de l’Institut Català de la Salut (ICS) que disposa d’aquest projecte, i Yuguero confia que, quan es posi en marxa, Lleida arribi a doblar les derivacions inverses que es porten a terme a Catalunya. “La mitjana catalana és del 4 per cent, i amb la prova pilot hem arribat gairebé al 7 per cent”, afirma.

Les Urgències de l’Arnau es coordinen amb el Pirineu Lleida ha constituït una nova comissió clínica territorial d’urgències i emergències formada per representants del CatSalut i de les gerències de l’ICS, responsables d’Urgències de l’hospital Arnau, del de Tremp, del de la Seu i del CUAP Prat de la Riba, així com el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i la direcció de Cronicitat. “L’objectiu és coordinar les Urgències per donar resposta a les demandes que puguin sorgir, així com cobrir les necessitats formatives dels professionals perquè es porti a terme la mateixa assistència en els serveis dels tres hospitals, de forma coordinada amb els diferents dispositius d’Atenció Primària”, explica Oriol Yuguero. “D’aquesta manera podrem oferir una assistència homogènia, segura i de qualitat”, afegeix.