Els metges recepten vint fàrmacs per habitant a Lleida en un any

Els metges de la sanitat pública de Lleida van prescriure 8.658.163 receptes a Lleida l'any passat, un 3,48% més que les del 2022. Els analgèsics van ser el grup més prescrit, seguits d'ansiolítics i hipnòtics. D'aquests, els principis actius més demanats són el lormetazepam, com el Noctamid, i el lorazepam, del qual l'Orfidal és el més comú.

Les farmàcies de les comarques de Lleida van despatxar una mitjana de gairebé vint capses de medicaments per cada lleidatà l’any passat, en el qual els metges de la sanitat pública van prescriure 8.658.163 receptes, segons dades del departament de Salut. Van ser un 3,48% més que l’any anterior, un augment que el cap de la unitat de Farmàcia de la regió sanitària de Lleida, Leonardo Galván, explica amb l’increment similar –del 3,52%– en el nombre d’usuaris que requereixen medicaments. Destaca que l’any passat hi va haver un 5,5% més de pacients amb diabetis, sigui o no insulínica, que el 2022.

Amb 625.738 envasos prescrits el 2023, els ansiolítics i hipnòtics van formar el segon subgrup terapèutic de medicaments que més es van receptar a Lleida, només al darrere dels analgèsics (vegeu la taula). “Malgrat que van ser els segons, van disminuir un 1,86% respecte a l’any anterior”, precisa Galván. La xifra s’ha mantingut relativament estable en els últims quatre anys, malgrat un lleuger repunt el 2021, quan hi va haver 18.233 receptes més d’aquests medicaments que l’any anterior.Els principis actius més demanats entre els fàrmacs utilitzats per tractar l’ansietat i l’insomni van ser el lormetazepam (Noctamid, entre altres marques) i el lorazepam (Orfidal és el més comú). Van ocupar els llocs cinc i sis, respectivament, en un rànquing de medicaments encapçalat pel paracetamol i l’omeprazole, els més venuts l’any passat a Lleida.

La despesa per cada recepta que el CatSalut paga al Col·legi de Farmacèutics de Lleida es manté estable, d’11,74 euros el 2022 a 11,71 l’any passat. Les variacions que aquesta tendència ha patit en els últims tres anys han estat mínimes. L’import global pagat l’any passat va ser de 101.370.823 euros, la qual cosa va suposar un increment d’un 3,19% respecte al de l’any anterior (3.130.962 euros més). Lleida va ser la demarcació que menys va augmentar la despesa a Catalunya, afirma el departament. Salut detalla que els grups de medicaments més costosos van ser els antidiabètics no insulínics, els fàrmacs per al tractament de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC) i l’asma, així com els antipsicòtics i hipolipemiants. Aquests últims, que serveixen per reduir el colesterol, van ser els tercers més receptats l’any passat a Lleida (576.648 envasos, un 5,06 per cent més que el 2022).

Aposta per la desmedicalització de l’ansietat

Les receptes d’ansiolítics i hipnòtics s’han mantingut estables en els últims quatre anys, però els professionals adverteixen d’un “augment progressiu” de les afeccions relacionades amb la salut mental que requereixen medicació, encara que adverteixen dels perills de la sobremedicació. “Les iniciatives per a la desmedicalització dels problemes que moltes vegades estan relacionats amb l’ansietat han implicat l’activació de psicòlegs de benestar emocional a l’Atenció Primària, així com l’acompanyament amb nutricionistes i altres figures de les àrees bàsiques de salut. Des dels equips comunitaris d’atenció és clau la participació d’infermeres, treballadors socials, educadors i terapeutes ocupacionals, que han de revertir el mal ús dels psicofàrmacs en situacions que no estan indicats”, manifesta la psiquiatra Ester Castan, directora mèdica de Sant Joan de Déu Terres de Lleida.Fins a un total de 14.669 lleidatans, 12.544 del pla i 2.125 del Pirineu, van tenir receptats deu o més medicaments diferents l’exercici 2022, segons les últimes dades de la Central de Resultats de Salut. “Com més principis actius es prenen, més creixen les possibilitats de patir els efectes adversos”, adverteix el cap de Farmàcia, Leonardo Galván.