El barri de la Mariola de Lleida tindrà un centre operatiu permanent de la Guàrdia Urbana

La Guàrdia Urbana tindrà un centre operatiu permanent al local social de la Mariola de Lleida per reforçar la seguretat al barri arran dels successos de les últimes setmanes, l’últim dels quals diumenge passat, quan una baralla entre dos grups de persones a la plaça Riu Flamisell va acabar amb un home apunyalat que va haver de ser ingressat a l’UCI.

Un anunci que va fer l’alcalde, Fèlix Larrosa, durant la seua visita al barri, on va avançar que demanarà als Mossos d’Esquadra que també formin part d’aquest centre operatiu, la posada en marxa del qual serà de forma immediata i que estarà vigent “el temps que calgui, és un fet inèdit per a una situació excepcional”, va remarcar.

D’altra banda, l’alcalde va detallar que la baralla del cap de setmana passat va ser protagonitzada per dos grups de menors d’edat, per la qual cosa es reunirà amb la Fiscalia de menors i la Generalitat “per veure com atenen els menors no tutelats i com podem solucionar aquest tipus de problemes”.

En aquest sentit, Larrosa va lamentar també “la pèrdua d’autoritat dels cossos de seguretat i les persones grans del barri” davant d’aquests grups de joves, que “veuen els educadors i tècnics com a contrincants en lloc de còmplices” i va assenyalar que, a part de millorar l’atenció social, hi haurà una major contundència” policial.

Finalment, l’alcalde va lamentar que els sis últims detinguts per robatoris en cases de l’Horta ja estiguin en llibertat. “Podem detenir in fraganti els malfactors, però si el sistema judicial no acaba de funcionar tenim un problema, hem de reflexionar, és frustrant”, va advertir.