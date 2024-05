Fernández a Illa: o el PP o l'independentisme

El president del PP català i candidat a presidir la Generalitat, Alejandro Fernández, va dir ahir a Lleida que si el candidat del PSC, Salvador Illa, vol els seus suports per ser president ha de trencar “tot el suport del separatisme a Catalunya i Espanya”. Ho va assegurar abans d’intervenir en la junta directiva del seu partit a la província, remarcant que “per a nosaltres el procés no només s’acaba amb el separatisme a l’oposició a Catalunya, sinó també evitant que tingui la clau de la governabilitat a Espanya”, de manera que va descartar recolzar Illa si no pren aquestes mesures, ja que “altrament estaria mentint als nostres votants”. Sobre una possible repetició electoral, Fernández va dir que “ja veurem què passa, però tinc clar que no farem el préssec ni ens deixarem portar per l’estratègia del senyor Illa”. D’altra banda, el líder del PP català va demanar una participació massiva per a les eleccions europees del 9 de juny, que són “molt importants en clau lleidatana”. En aquest sentit, es va comprometre a impulsar des de Brussel·les la modernització del canal d’Urgell, “que encaixaria amb els fons europeus que han ignorat socialistes i independentistes, però nosaltres no passarem d’ells”, va concloure.

Per la seua part, el cap de l’oposició a la Paeria i líder del PP a Lleida, Xavi Palau, va dir que el govern municipal de Fèlix Larrosa “és pitjor que el de Miquel Pueyo [el seu antecessor] en matèria de seguretat” i li va exigir una sèrie de mesures per millorar-la. Aquestes són una major coordinació policial, limitar els ajuts municipals a delinqüents i incívics, el retorn de les instal·lacions del 112 a Lleida i que el PSOE doni suport a les mesures del PP per posar fi a la multireincidència. “Exigim a Larrosa que no sigui una còpia dolenta de la gestió de Pueyo en seguretat”, va concloure el cap de l’oposició.