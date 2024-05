Centres educatius de Lleida redueixen els conflictes i l'absentisme amb diàleg i empatia en lloc de càstigs

Practicar el diàleg, l’escolta activa i l’empatia per solucionar conflictes entre alumnes, en lloc de buscar culpables i aplicar càstigs, com expulsions. Aquest és el principal objectiu de l’enfocament restauratiu global que practiquen col·legis com el Santa Maria de Gardeny, que ahir va acollir una trobada de setanta centres de Catalunya que porten a terme aquestes pràctiques i que va reunir dos-cents professionals.

El director d’aquesta escola, Xavier Aran, va afirmar que apliquen tècniques restaurativas des de fa dos anys i han aconseguit reduir molt tant la conflictivitat, que acabava en expulsions, com l’absentisme. Assenyala que abans, amb tres incidències s’expulsava l’estudiant, però això no funcionava per recorregir la seua conducta. Ara, en aplicació de l’enfocament restauratiu, han habilitat “racons de calma” als quals porten els alumnes quan protagonitzen un conflicte, on tenen objectes antiestrès i poden calmar-se.

Després, escolten per separat tots els implicats de manera confidencial (agressor, agredit i testimonis) i els ajunten de nou quan estan preparats. Responen “preguntes restauratives” que se centren que expliquin què ha passat des del seu punt de vista, com s’han sentit, què necessiten per tirar endavant, com ha afectat la seua acció i què poden fer per reparar-la, sempre d’una manera no punitiva.

A tot estirar, s’encarreguen als alumnes treballs comunitaris al centre, com ajudar en el menjador o tasques de neteja. En alguns casos els estudiants firmen un contracte amb el centre, de vegades també el rubriquen les famílies, comprometent-se a no repetir aquest conflicte.

Santa Maria de Gardeny El col·legi Santa Maria de Gardeny el porta a terme des de fa dos anys i constata que funciona.

“Autogestió com a eina”

Claudi Vidal, director dels serveis territorials d’Educació a Lleida, va subratllar que aquest programa d’innovació que promou el departament té com a objectiu “la resolució pacífica dels conflictes en els centres a través del diàleg i el treball comunitari”. Va detallar que el programa consta d’una primera fase de formació de professionals dels centres i els que volen aprofundir, desenvolupen el projecte, en el qual “és fonamental treballar l’educació emocional i la resolució de conflictes per dotar d’eines els alumnes per al seu futur personal i professional”.

La idea és convertir una situació conflictiva en un aprenentatge per als estudiants i també “promoure l’autogestió com a eina que afavoreix la resolució integral de conflictes”.