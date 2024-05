Endesa detecta 94 connexions il·legals a la xarxa en un any a la ciutat de Lleida, el 90% en pisos

La companyia Endesa va obrir l’any passat 94 expedients per frau elèctric a la ciutat de Lleida, és a dir, per tenir la llum punxada per no pagar-la, la qual cosa en va suposar gairebé dos a la setmana i una energia defraudada de 3.572 MWh. L’empresa assegura que aquesta xifra és equivalent a la potència de més de tres centrals nuclears de la mida de les que estan ubicades a Catalunya.

La gran majoria dels fraus detectats, un 90,4%, són domèstics, això és, connexions il·legals d’habitatges a la xarxa elèctrica, però representen un consum de 853 MWh, un 23,8% del total. En canvi, en nou casos els expedients estaven vinculats a cultius de marihuana, amb un consum registrat de 2.719 MWh, un 76,11% del global.

L’any 2022, el nombre de fraus detectats va ser notablement superior, amb 145 expedients, però l’energia defraudada va ser similar a la del 2023, amb 3.747 MWh. També nou casos van estar relacionats amb plantacions de marihuana, amb 2.342 MWh defraudats, un 52,4% del global.

Endesa argumenta que el descens del nombre d’expedients respon al control i seguiment que efectuen d’aquesta situació, i per la pressió dels cossos policials. No obstant, destaca que malgrat la disminució dels casos d’electricitat punxada, el volum d’energia defraudada no ha caigut al mateix ritme, sinó que pràcticament s’ha mantingut.

Habitualment, el frau elèctric domèstic a la ciutat de Lleida correspon a enganxaments iregulars en habitatges que estan okupats i molts dels quals es concentren en blocs de la Mariola. Aquesta pràctica acostuma a provocar que es fonguin els fusibles del centre de transformació que subministra electricitat als pisos, la qual cosa els deixa sense llum fins que són substituïts.

Tal com va publicar aquest diari el desembre de l’any passat, Endesa té constància que més d’una quarta part de les interrupcions del servei de tota la capital del Segrià tenen lloc en aquest barri, on un 7,5% dels punts de subministrament (habitatges, serveis generals de blocs, locals, enllumenat públic o equipaments) no tenen contracte.

En el conjunt de la província, la companyia Endesa va detectar l’any passat 282 connexions irregulars a la xarxa elèctrica, la qual cosa suposa una mitjana de més de cinc cada setmana, i el 62% de l’energia consumida de forma fraudulenta procedia de plantacions de marihuana.

Segons el balanç de la companyia sobre les inspeccions dutes a terme a la província el 2023, 43 dels 282 expedients de frau registrats corresponien al cultiu il·legal de maria. Les dades sobre connexions il·legals a les comarques lleidatanes van baixar l’any passat en comparació amb el 2022, quan van augmentar un 24%.

L’ajuntament restableix l’aigua avui a dos blocs de la Mariola

La Paeria va anunciar ahir que restablirà avui l’aigua a dos dels tres blocs de Gaspar de Portolà, a la Mariola, als quals se’ls va tallar per impagament el passat dia 14, i treballa per arribar a una solució per al tercer aquesta mateixa setmana. Com va publicar aquest diari, els veïns van reclamar recuperar el subministrament i negociar després el retorn dels deutes. La regidoria d’Acció i Innovació Social i els serveis socials analitzen la situació de les famílies afectades cas per cas i el procés culmina amb un compromís de coresponsabilitat dels veïns a través del pagament del deute adaptat a cada situació. Paral·lelament, Aigües de Lleida treballa en la individualització dels comptadors. El Pacte de l’Aigua de la Paeria també contempla un fons de solidaritat per donar cobertura a les famílies vulnerables. En total, una desena de blocs de la Mariola no tenen servei d’aigua per impagaments.