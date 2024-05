Queixes veïnals al barri de Balàfia de Lleida pel soroll d’un bar que actua de pub sense llicència

Veïns del barri de Balàfia de Lleida denuncien els sorolls i molèsties que els genera un pub situat al número 81 del carrer Penedès, que està obert “fins a altes hores de la matinada, especialment durant els caps de setmana, que s’allarga fins a fer-se de dia els dissabtes, diumenges i dilluns”.

Així ho asseguren els veïns del voltant del pub Fènix, que han presentat diverses denúncies davant de l’ajuntament perquè prengui mesures en l’assumpte. Assenyalen que aquest local obre a partir de les cinc de la tarda, però que les molèsties s’han agreujat els últims mesos “per la pràctica d’utilitzar el lloc com un punt de trobada per a after parties durant les primeres hores del matí”, la qual cosa provoca que els veïns no puguin descansar i hagin de suportar “el soroll incessant” dels usuaris del local, que també deixen en plena via pública botelles i vasos de vidre.

Els residents propers a aquest local afegeixen que fa unes setmanes hi va haver una baralla a l’exterior de l’establiment que va acabar amb un dels clients ferit per una botella de vidre.

En aquest sentit, la Guàrdia Urbana va confirmar que dilluns a les 6.21 hores va aixecar acta després de registrar-se una baralla als voltants del local i va comprovar que aquest té llicència de bar cafeteria, i no de pub. Per tot això, els veïns reclamen a l’ajuntament prendre mesures per regular els horaris i els sorolls del local.