Patinets elèctrics i maquinària agrícola hauran de tenir assegurança

El Consell de Ministres va aprovar ahir el projecte de llei de l’assegurança de l’automòbil per incloure, per primera vegada, l’obligació de comptar amb una assegurança de responsabilitat als propietaris de patinets elèctrics. Així mateix, posarà en marxa un registre d’aquest tipus de vehicles lleugers que haurà d’estar a punt abans del 2 de gener del 2026, arran dels accidents registrats durant els últims anys amb patinets. S’ha exclòs les bicicletes de la normativa, que sí que inclou maquinària agrícola o de construcció, que passarà a ser considerada un vehicle de motor i, per tant, els seus propietaris hauran de subscriure una assegurança obligatòria de l’automòbil, amb l’objectiu d’ajudar a resoldre conflictes en la tramitació de sinistres.

En concret, a partir d’ara es consideraran vehicles a motor els que podien arribar a una velocitat màxima de fabricació superior als 25 quilòmetres per hora o amb un pes net màxim superior a 25 kg i una velocitat màxima de fabricació de més de 14 km/h. La normativa es tramitarà ara amb caràcter d’urgència tant al Congrés com al Senat amb l’objectiu de tenir-la aprovada al llarg del proper any i mig. A l’obtenir la llum verda parlamentària, les companyies del sector tindran un termini de sis mesos per a la contractació d’aquesta assegurança obligatòria i, mentrestant, els danys que poguessin estar causats estaran coberts pel consorci de compensació d’assegurances. En total, més de dos milions de màquines hauran de ser assegurades, la qual cosa suposa 200 milions de negoci, 30 dels quals repercutiran en els distribuïdors, segons càlculs de la Fundació Inade.