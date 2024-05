El centre operatiu de la Guàrdia Urbana de Lleida a la Mariola entrarà en funcionament el dilluns 3 de juny

El centre operatiu permanent de la Guàrdia Urbana al barri de la Mariola de Lleida entrarà en funcionament el dilluns 3 de juny, tindrà dos agents de proximitat al matí i a la tarda i a partir de les 19.00 hores hi haurà vuit efectius de la Unitat Polivalent (UPO) tots els dies de la setmana que estaran operatius fins la matinada. Així ho ha informat aquest migdia l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i la tinenta d’alcalde de Seguretat, Cristina Morón, que han assenyalat que aquests efectius s’encarregaran de la vigilància i el patrullatge, així com de recollir les denúncies dels veïns del barri.

Per a això, els agents tindran un despatx al centre cívic de la Mariola, al número 1 del carrer Artur Mor, per atendre als veïns de forma presencial de dilluns a divendres de 11.00 a 12.00 hores i de 17.00 a 18.00. També es podran fer a través dels telèfons d’atenció de la Guàrdia Urbana (el 092 i el 973 23 43 40) i del centre cívic del barri (973 70 06 56).

A més de recollir denúncies i augmentar el patrullatge, la Guàrdia Urbana farà controls de trànsit amb els Mossos d’Esquadra per diferents punts del barri. En aquest sentit, Morón ha dit que el departament d’Interior no ha detallat quants agents de la policia autonòmica hi destinarà.

Ha afegit que les funcions dels agents de la Urbana en aquest centre seran, a més d’atendre les consultes ciutadanes i augmentar el patrullatge, fer controls de seguretat ciutadana a persones i vehicles susceptibles de ser sospitosos, evitar conduccions temeràries i curses il·legals de cotxes mitjançant controls i garantir l’activitat econòmica dels negocis de la Mariola, així com detectar i sancionar conductes incíviques. Sobre aquest últim punt, la tinenta d’alcalde ha precisat que els agents podran avisar els serveis de neteja en el cas que es trobin amb abocaments d’escombraries o danys a la via pública.

L’alcalde ha remarcat que la posada en marxa d’aquest centre operatiu estava contemplat al seu programa electoral, al Pla d’Acció Municipal i al Pla Local de Seguretat. Ha detallat que des de l’1 de gener fins el 15 de maig hi ha hagut 1.052 actuacions de la Guàrdia Urbana en la Mariola, de les quals 407 han estat relacionades amb trànsit i mobilitat i 252 en matèria de seguretat.

En el conjunt de la ciutat, Larrosa ha dit que entre maig de 2023 i maig de 2024 la taxa delictiva ha baixat un 6,9% i que entre gener i març d’aquest any els robatoris amb força en domicilis han baixat un 14%, els furts un 30% i els robatoris en vehicles un altre 32%.

"Les xifres sempre són millorables", ha reconegut Larrosa, que ha insistit que no donaran "ni un pas enrere" en la millora de la seguretat de la ciutat. "Som un govern fort i el discurs de la seguretat és nostre, ja que no podem permetre que aquest debat alimenti discursos d’odi i d’exclusió", ha conclòs Larrosa.