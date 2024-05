Dos urbans matí i tarda i vuit a la nit a la Mariola des de dilluns

El centre operatiu permanent de la Guàrdia Urbana a la Mariola entrarà en funcionament el dilluns 3 de juny, tindrà dos agents de proximitat al matí i a la tarda i a partir de les 19.00 hores hi haurà vuit efectius de la Unitat Polivalent Operativa (UPO) tots els dies fins a la matinada. Un anunci que van fer ahir l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i la tinenta d’alcalde de Seguretat, Cristina Morón, que van assenyalar que aquests agents s’encarregaran de la vigilància, el patrullatge i recollir les denúncies dels veïns del barri. Per a això, tindran un espai al centre cívic de la Mariola per a l’atenció presencial de dilluns a divendres d’11.00 a 12.00 hores i de 17.00 a 18.00. També es podran tramitar denúncies a través dels telèfons de la Guàrdia Urbana (el 092 i el 973 23 43 40) i del centre cívic del barri (973 70 06 56).

Morón va indicar que, a més d’aquestes tasques, la Guàrdia Urbana farà controls de trànsit juntament amb els Mossos d’Esquadra pel barri, però no va detallar quants efectius hi destinarà la policia autonòmica. Va afegir que la Policia Local també s’encarregarà de fer controls de seguretat ciutadana a persones i vehicles susceptibles de ser sospitosos, garantir l’activitat econòmica dels negocis del barri i detectar i sancionar conductes incíviques. Sobre aquest últim punt, Morón va precisar que els agents de la Urbana podran avisar els serveis de neteja si es troben amb abocaments d’escombraries o danys a la via pública.Per la seua part, Larrosa va remarcar que la posada en marxa d’aquest centre operatiu estava contemplat en el seu programa electoral, el Pla d’Acció Municipal i el Pla Local de Seguretat. En matèria de seguretat, va dir que des de l’1 de gener fins al 15 de maig hi ha hagut 1.052 actuacions de la Guàrdia Urbana a la Mariola, de les quals 407 estan relacionades amb trànsit i mobilitat i 252 amb matèria de seguretat. A tota la ciutat, Larrosa va assenyalar que entre el maig del 2023 i el maig del 2024 la taxa delictiva ha baixat un 6,9% i que entre gener i març d’aquest any els robatoris amb força en domicilis han baixat un 14%, els furts un 30% i els robatoris en vehicles, un altre 32%.

Replantegen el concurs per guanyar seguretat amb tecnologia

El concurs d’idees que el govern municipal va anunciar a l’abril amb empreses del parc de Gardeny per millorar la seguretat de la ciutat serà finalment “un diàleg competitiu en el qual es convidarà les empreses” del parc científic. Segons la Paeria, aquest canvi es fa perquè la nova fórmula “és més efectiva, ràpida i garantista per als resultats que es volen obtenir” i que permet “arribar a acords abans de l’adjudicació”. Per la seua part, ERC va dir que aquest canvi és perquè legalment no es podia convocar un concurs només per a les empreses del parc i veu la idea una “ocurrència” de l’alcalde.

L’oposició veu “improvisació” i que el govern “no té un pla”

El cap de l’oposició a la Paeria i del PP, Xavi Palau, va carregar contra les polítiques de seguretat del govern municipal i va criticar que totes les decisions preses fins ara “només han servit per empitjorar la situació a la Mariola i a tota la ciutat”. Va assegurar que cada mesura que aproven “l’han de corregir setmanes després”, la qual cosa per a ell demostra que “no tenen cap pla per a la Mariola”. Palau va afegir que, en matèria de seguretat, Larrosa “està fent bona” la tasca del seu antecessor, Miquel Pueyo. Per la seua part, el portaveu d’ERC, Juanjo Falcó, va dir que l’obertura d’aquest centre a la Mariola és fruit de “la improvisació” del govern i va posar en dubte l’efectivitat d’atendre els veïns al centre cívic dos hores al dia. Falcó va recordar que el seu grup ja va denunciar que el Pla Local de Seguretat aprovat fa mesos “era molt deficient” i que les mesures que ha anunciat “són estrictament policials” i no van acompanyades de polítiques socials o comunitàries. Una mesura que també va reclamar implementar el Comú, que va criticar la poca planificació del Pla Local de Seguretat.