Una dona va identificar i fotografiar al carrer a Lleida un home a qui acusa de violar-la l'any 2020

Una dona ha declarat aquest dijous a l'Audiència de Lleida que el desembre de l'any 2020 exercia de prostituta a la ciutat quan un home que s'havia trobat al carrer la va seguir fins al seu pis. Un cop dins, l'home la va "forçar" a tenir relacions sexuals i també li va pegar i li va ficar una navalla al coll.

Dos dies després, es va trobar el suposat agressor al carrer i li va poder fer unes fotografies, tot i que aquest la va amenaçar de mort, ha dit. Més tard, la dona va presentar la denúncia a la policia i els va facilitar les imatges que havia fet. L'home va ser detingut. Ell ha admès que va tenir relacions amb la denunciant, però ha negat tant haver-la violat, pegat com amenaçat. El fiscal li demana 9 anys de presó.

L'Audiència de Lleida ha acollit aquest dijous un judici complex, ja que ha estat necessari la intervenció de fins a tres intèrprets per traduir les declaracions de l'acusat i la denunciant, que ara viu a l'estranger i ha ofert el seu relat a través d'un sistema de videoconferència. En la seva declaració, la dona ha explicat que el 9 de desembre de 2020 treballava com a prostituta a Lleida. Aquell dia es trobava el Centre Històric de la ciutat quan un home "a qui no coneixia d'abans" la va "seguir" fins al seu pis. Un cop dins, van començar a "barallar-se" i aquest la va "forçar" per tenir relacions sexuals. A més, "em va colpejar a la cara i em va ficar una navalla al coll", ha afirmat.

La dona ha remarcat que va demanar diversos cops a l'acusat que "s'aturés" mentre la violava, i que va intentar trucar a la policia, però l'home li va intentar impedir fins que va marxar. Tot i això, es va trobar l'home pel carrer dos dies després i va poder fer-li unes fotografies. Segons ha dit, ell li va fer un gest que ella va interpretar com "una amenaça de mort". Després va denunciar els fets a la policia i els va lliurar les fotos que identificaven el suposat agressor.

Per la seva part, l'acusat ha explicat que tots dos van tenir relacions sexuals de mutu acord i que la dona no li va dir en cap moment que s'aturés. "Estava borratxa i vam començar a discutir. Va canviar d'actitud, em va empènyer i em va colpejar al cap mentre cridava que l'havia violat. Tot seguit vaig marxar a casa per curar-me la ferida del cap", ha declarat.

Així, l'home ha negat també intentar treure-li el mòbil i que l'amenacés amb el ganivet o quan el va fotografiar al carrer dos dies després dels fets. "Quan em va fer la foto em vaig adonar que em volia denunciar", ha expressat.

En el judici ha declarat també l'agent de policia que va agafar declaració a la denunciant. Ha explicat que la dona estava "afectada" pels fets i els va facilitar unes fotografies de l'agressor. Així mateix, un metge forense ha precisat que la denunciant presentava un cop a la zona de l'ull dies després dels fets.

El fiscal ha considerat que la presumpció d'innocència de l'acusat ha quedat "desvirtuada" amb la declaració de la víctima, que s'ha "mantingut en el temps" i que proven que "en cap moment" va consentir les relacions sexuals, les quals es van produir perquè l'home "va colpejar-la". Així, el Ministeri Fiscal sol·licita per a l'acusat 9 anys de presó per l'agressió sexual seguits de 7 anys de llibertat vigilada i 10 sense poder acostar-se a menys de 200 metres de la víctima o comunicar-s'hi.

També vol que indemnitzi la dona amb 7.000 euros pels danys morals causats. A més, acusa l'home d'un delicte lleu de lesions i un delicte lleu d'amenaces, pels quals vol que pagui una multa d'uns 1.000 euros, així com la quantitat de diners que es determini que valia el mòbil que va trencar.

D'altra banda, la defensa ha sol·licitat una sentència absolutòria. L'advocat ha considerat que "no existeix prova de càrrega suficient" ni cap prova perifèrica "rellevant" per enervar la presumpció d'innocència del seu representant. En aquest sentit, ha indicat que no nega l'agressió denunciada, però "sí l'autoria", en referència a la circumstància que la dona va poder tenir diversos clients aquell dia.

A més, ha indicat que la dona va denunciar els fets 7 dies després que tinguessin lloc, per la qual cosa l'informe del metge forense sobre el cop a la cara que presentava o les fotografies que va lliurar a la policia de l'acusat "no haurien de ser suficients perquè s'aporten tard". En cas que es dicti una sentència condemnatòria, la defensa demana que s'apliqui al seu representat els atenuants d'estar sota la influència de les drogues i de dilacions indegudes.