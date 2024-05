L'alcalde de Lleida Fèlix Larrosa demana a Sánchez “auxili” pels sensepapers que no poden treballar a la fruita

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va enviar la setmana passada una carta al president del Govern central, Pedro Sánchez, en la qual demana “fer una reflexió” sobre la quantitat de persones que arriben a Lleida per treballar en la campanya de la fruita, però no poden a causa d’irregularitats administratives o a la falta de permisos de treball.

L’alcalde la va donar a conèixer ahir després de reunir-se amb representants de sindicats i organitzacions agràries, i va valorar com una “contradicció” que una de les fórmules més consolidades en el mercat de treball agrícola sigui la contractació en origen, mentre que arriben persones en disposició de treballar que no poden per raons administratives. Sobre aquest fet, va avançar que dilluns vinent informarà sobre el dispositiu per acollir-los que es posarà en marxa al pavelló de la Fira.

Larrosa es va reunir ahir a la Paeria amb representants d’Unió de Pagesos, Afrucat, Asaja, JARC, FCAC i UGT. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

En la seua “petició d’auxili sense dramatitzar”, Larrosa demana afrontar la situació amb una “estratègia més global” que impliqui la participació del Govern central, comunitats autònomes i ajuntaments, així com des del punt de vista sectorial amb una “gran trobada” entre agents i administracions que gestionen el mercat laboral, més enllà de l’agrícola.

També proposa la creació d’una “xarxa d’interès general” entre ajuntaments lleidatans per trobar solucions conjuntes i “desenterrar el discurs de l’odi, el rebuig social i el racisme”. Sobre això, va assegurar que alguns alcaldes de la demarcació ja han avalat la iniciativa.

Així mateix, l’alcalde va afirmar que Lleida espera uns 2.000 temporers durant la campanya d’aquest estiu, una quantitat similar a la d’anys anteriors, malgrat que enguany hi haurà una menor collita de peres, i va afirmar que tots tenen garantit l’allotjament. “Es preveu una campanya completament normal”, va afegir.

Larrosa va explicar les últimes novetats acompanyat del segon tinent d’alcalde, Carlos Enjuanes, i de representants d’organitzacions agràries com Unió de Pagesos, Afrucat, JARC, Asaja, Federació de Cooperatives (FCAC) i sindicats com ara UGT, després de la reunió que van mantenir a la Paeria.

Dos cases de l’Horta aptes per acollir temporers i cinc peticions més

Dos construccions de l’Horta ja tenen acreditats els usos per allotjar temporers aquest estiu, i la Paeria ha rebut cinc noves peticions per incorporar-se al pla especial de construccions en sòl no urbanitzable que va posar en marxa l’anterior govern socialista (2015-2019). Larrosa va explicar que 112 cases ja formen part d’un catàleg que inclou diferents usos com el de casa rural, amb la diferència que les últimes cinc peticions han estat explícitament per poder acollir treballadors de la fruita.

La Paeria va anunciar aquest febrer bonificacions del 70 per cent de l’IBI i del 90 per cent de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per incentivar les rehabilitacions per allotjar temporers, però les organitzacions agràries van coincidir a assenyalar la necessitat que la Generalitat obri la convocatòria d’ajuts per a aquesta finalitat que va reprendre l’any passat. Paral·lelament, l’alcalde va dir que la Paeria activa 99 places en pisos de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) per a temporers, amb el cost de cinc euros de lloguer per nit i una fiança retornable de 100 euros.

Cada persona firma un contracte temporal de cessió d’habitació, i es reserva específicament un allotjament per a dones.Per una altra banda, la Paeria desplaçarà l’oficina única d’atenció a persones temporeres que estava operativa des de l’1 de maig passat al centre cívic de l’Ereta. A partir de dilluns vinent se situarà a Fira de Lleida, atès que el mateix dia s’activarà el dispositiu d’acollida per a persones transeünts (amb irregularitats administratives que els impedeixen de treballar) al pavelló 3.