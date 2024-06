El PP denuncia el “lamentable estat” del Turó de Gardeny

El cap de l’oposició de la Paeria i del PP, Xavi Palau, va denunciar ahir “el lamentable estat de decadència” del Turó de Gardeny, amb algunes de les seues instal·lacions plenes d’escombraries. Va reclamar al govern municipal que prengui mesures “per recuperar aquest espai històric per a la ciutadania”. Va lamentar “la inacció” del govern en matèria de neteja i manteniment de la via pública i el va instar “a posar-se les piles” com més aviat millor.