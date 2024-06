Perdonen un deute de 336.955 euros a una veïna del Segrià

detail.info.publicated Redacció

El Jutjat de Primera Instància (mercantil) número 6 de Lleida (recentment, ha passat a ser el Jutjat Mercantil número 1 de Lleida) ha perdonat un deute de 336.955,51 euros a una veïna del Segrià que va avalar personalment els deutes de l’empresa immobiliària del seu exmarit i, a més, posteriorment se li va exigir la quantitat pendent de la hipoteca de l’habitatge familiar que havia estat subhastat.

Quant als fets, aquests es remunten a l’any 2007, quan la dona estava vinculada de manera directa a una societat immobiliària que era propietat del que en aquell temps era el seu marit i, com la majoria d’empreses del sector, va començar a patir els primers efectes de la crisi que va afectar tot el país. De fet, ella mai no va ostentar cap càrrec en l’esmentada societat, però sí que va avalar personalment una sèrie de préstecs i pagarés, sent d’aquesta manera responsable subsidiària dels esmentats impagaments. "Ell sempre em deia que els pagaria i que em trauria els avals, per la qual cosa no m’havia de preocupar de res, però no ho va fer", recorda.

Així mateix, i arran d’aquesta situació, el matrimoni no va poder fer davant el pagament de les quotes hipotecàries, per la qual cosa l’entitat bancària va iniciar un procés d’execució hipotecària, sent subhastat l’habitatge que fins llavors havia constituït el seu domicili familiar. Es pot dir que, en tractar-se d’una garantia hipotecària molt superior al valor de l’immoble, malgrat la subhasta va quedar pendent la liquidació d’un rematada que es va anar arrossegant posteriorment. "En exigir-nos també la part de la hipoteca pendent i no poder fer front a ella vaig començar a patir els embargaments de la meua nòmina. Això ha provocat que durant uns 15 anys hagi patit molt", matisa la dona.

Tota aquesta situació, i el posterior divorci de la parella en el qual es va establir que a la dona se li atorgués la custòdia dels seus fills i percebés una pensió alimentària, i malgrat tenir una feina, va provocar que es veiés desbordada i no pogués fer front a les quantitats pendents dels seus creditors. En aquest sentit, remarca que "era tot molt complicat, ja que a la pesada motxilla dels deutes calia sumar-li les despeses dels meus fills i la seua educació."

De fet, l’advocada que ha portat el cas i sòcia fundadora de Bergadà Asociados, Marta Bergadà, comenta que, "com en molts altres casos, la insolvència originada per uns avals es va veure agreujada per una situació personal totalment adversa que feia que veiés tot molt complicat. La seua preocupació era absoluta".

Per això, la dona va viure moments complexos. Així mateix, indica que "jo havia escoltat parlar de la Llei de la Segona Oportunitat, però pensava que era un procés molt més llarg, per la qual cosa se’m feia una muntanya. A més, amb el procés de divorci pel mig tot se’m complicava encara més", expressa.

A això, va caldre sumar-li les constants trucades i cartes de les entitats bancàries perquè fes front al deute que tenia pendent. "Tenia molta por, ja que a més dels embargaments, la pressió psicològica a què em vaig veure sotmesa era molt alta. Va ser horrible", manifesta.

La bona notícia es va produir recentment, transcorreguts poc més de dos mesos quan el magistrat del Jutjat de Primera Instància (mercantil) número 6 de Lleida (en aquests moments ja és el Jutjat Mercantil número 1 de Lleida) perdonava a la veïna del Segrià un deute de 336.955,51 euros. "El cert és que no m’esperava que fos un procediment tan ràpid. Per això, quan vaig rebre la trucada de Marta Bergadà per dir-me que se m’havia exonerat del passiu insatisfet no m’ho acabava de creure. Em vaig passar tot el dia plorant per l’emoció i en aquests moments em continuo emocionant quan ho recordo, sobretot per la meua família, que també ha patit de primera mà tot el que he viscut. I he de reconèixer que encara l’estic assimilant", assenyala.