Vint-i-nou alumnes sense plaça d'ESO a Pardinyes al canviar Educació l'oferta

Una trentena de famílies de Pardinyes denuncien que els seus fills que el curs vinent començaran primer d’ESO s’han quedat sense plaça a última hora en les seues primeres opcions de la preinscripció, els instituts Josep Lladonosa i La Mitjana, després dels últims canvis en l’oferta. Lamenten que el departament d’Educació hagi eliminat en aquests centres 29 places ordinàries, que passen a ser reservades per a nens amb necessitats educatives especials (NESE). “Han demostrat una gran falta de previsió i han canviat les regles del joc en l’últim moment. Si haguéssim sabut en un inici que no tindríem plaça hauríem valorat altres opcions en la preinscripció”, explica una afectada.

Els interessats a escolaritzar els seus fills al Lladonosa esperaven que hi hagués setanta places ordinàries i 40 NESE, tal com Educació va publicar en l’oferta inicial del 5 de març. Les previstes a La Mitjana eren 49 i 27, respectivament. Les famílies van fer la preinscripció del 8 al 20 de març, i el 2 de maig es va dur a terme una primera assignació amb les llistes ordenades de puntuacions. Després es va obrir un període d’ampliació de peticions per a alumnes no assignats en cap centre, en el qual les famílies expliquen que algunes places NESE es van poder convertir en ordinàries en funció de la demanda.

Tanmateix, Educació va publicar l’oferta final divendres passat amb divuit places ordinàries menys al Lladonosa, i onze menys a La Mitjana. Així, aquest curs en quedaran 54 d’ordinàries en el primer, quatre menys que les 58 NESE. En el segon hi haurà 38 places de cada tipus.El departament té potestat per modificar la reserva de places feta en l’oferta inicial, sempre que sigui per garantir una escolarització equilibrada.

El director del Lladonosa, Santi Pubill, considera que es podria estar “sobrevalorant” la quantitat d’alumnes amb necessitats especials, així com que s’haurien de redistribuir millor en tots els centres de la ciutat. “Estem dolguts com a centre perquè és una situació incòmoda que ha de solucionar Educació, que no ha fet bé la previsió inicial”, va afirmar el director. Per la seua part, el president de l’associació de veïns de Pardinyes, Joan Torné, va lamentar que “tornem enrere en el temps perquè el Lladonosa es va reivindicar perquè els nens del barri tinguessin un institut a prop, però ara hauran de desplaçar-se més de tres quilòmetres per poder anar a classe”.