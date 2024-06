Jornada amb empreses per fomentar la inserció laboral

Representants de Plusfresc, Teixidó Associats i la Federació Catalana del Voluntariat van explicar aquesta setmana a l’Institut Municipal d’Ocupació a persones a l’atur quins perfils d’empleats busquen i quins processos de selecció duen a terme, amb l’objectiu de dotar-los de més eines per incorporar-se al món laboral. Amb activitats com aquesta, l’IMO vol reforçar la seua col·laboració amb el sector empresarial per beneficiar empresaris i sol·licitants de feina.