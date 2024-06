Desallotgen la piscina municipal de Balàfia per un aparatós foc

Un aparatós incendi va obligar a primera hora de la tarda d’ahir a desallotjar preventivament la piscina municipal de Balàfia a causa del dens fum. El foc va calcinar tres cotxes estacionats i uns 500 metres de vegetació urbana. Les piscines es van reobrir a mitja tarda quan van acabar els treballs de neteja i de ventilació.

El foc es va declarar per causes desconegudes i que s’estan investigant a les 15.15 hores al carrer José Olóndriz. En el dispositiu d’extinció van participar cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat que, quan van arribar, van comprovar com el foc estava completament desenvolupat i tres vehicles estacionats estaven en flames. Per la seua part, la Guàrdia Urbana va acudir amb sis patrulles, que van tallar el carrer al trànsit i van desallotjar preventivament els usuaris que hi havia a les piscines per culpa del fum. Al voltant de les 17.00 hores el van donar per extingit. La tercera tinenta d’alcaldia i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, va acudir a la zona i es va entrevistar amb els comandaments d’Urbana i Bombers i amb les empleades i socorristes de les piscines.Per una altra banda, la Paeria va decretar ahir en ruïna imminent les dos naus que es van cremar la matinada de Sant Joan al polígon Les Canals de Lleida (vegeu SEGRE d’ahir). Els dos locals han quedat irrecuperables i, segons l’informe municipal, han d’enderrocar-se. La superfície encara mantenia ahir alguns punts calents i el propietari haurà de gestionar la demolició perquè els dos immobles han col·lapsat estructuralment. Les tinentes d’alcalde Begoña Iglesias i Cristina Morón van explicar ahir als propietaris de les naus contigües quin és el procediment a seguir, ja que l’estructura dels magatzems pot tenir alguna afectació en les construccions arran de l’incendi i s’ha d’assegurar que no hi hagi cap risc. De moment, van poder accedir als seus respectius locals de forma puntual acompanyats per urbans. La voluntat és que les empreses que treballen puguin recuperar la seua activitat com més aviat millor. L’informe tècnic municipal estableix que també és necessari mantenir en el perímetre de seguretat les naus pròximes.