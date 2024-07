Primera jornada de les rebaixes 'oficials' amb bona afluència

La primera jornada de les rebaixes oficials va atreure un bon nombre de clients a l’Eix Comercial, malgrat que alguns dels establiments ofereixen preus rebaixats des d’abans de la festivitat de Sant Joan i la majoria s’hi van sumar ja la setmana passada.

La presidenta de l’associació de comerciants de l’Eix, Montse Eritja, va indicar que tant al matí com a la tarda van estar animats i va apuntar que els dilluns solen ser “moguts” perquè solen fer compres les persones dels sectors de l’hostaleria o els serveis que no treballen els dilluns.En tot cas, molts ciutadans tenen encara al cap que el dia 1 de juliol comencen les rebaixes, tot i que des de fa anys ja no existeix una normativa que marqui períodes fixos de preus rebaixats, de manera que els comerciants poden fer-les durant tot l’any sense problemes. De fet, és habitual que ofereixin promocions de manera gairebé contínua per tal d’atreure clients.Actualment, els comerços de l’Eix publiciten majoritàriament descomptes del cinquanta per cent als seus productes, encara que alguns van arrancar ja fins i tot al setanta.