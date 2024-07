Detinguts per robar cable telefònic i assaltar un habitatge a l'Horta

Un total de quatre persones han estat detingudes els últims dies per diferents robatoris a l’Horta de Lleida. Tres individus van ser detinguts dimecres al ser caçats robant cable telefònic a la partida de la Femosa i un quart home a la partida d’Albarés per temptativa de robatori a l’interior de domicili, en un operatiu conjunt de la Guàrdia Urbana amb Mossos d’Esquadra.

En el cas dels tres detinguts a la partida de la Femosa, patrulles de la Guàrdia Urbana els van caçar in fraganti sostraient cablatge telefònic aeri. Van ser arrestats com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força. A més, els van decomissar les eines que utilitzaven com a escala i serres i una camioneta que portaven per carregar i transportar el material sostret. El vehicle va ser traslladat i immobilitzat al dipòsit municipal per ser posat a disposició de l’autoritat judicial.Quant al detingut a la partida d’Albarés, dos patrulles de la Guàrdia Urbana van acudir a un domicili al ser alertats per la propietària, que havia vist un home intentant accedir a l’interior. Al ser descobert, l’individu es va escapar sense materialitzar el robatori fins que les patrulles de la Policia Local, juntament amb els Mossos d’Esquadra, el van localitzar a l’entrada d’Albàtarrec i van procedir a la detenció com a presumpte autor de temptativa de robatori a l’interior de domicili. Les detencions són el resultat del Pla d’Actuació per a prevenció de robatoris a l’Horta que es va posar en marxa a l’abril. Des d’aleshores s’ha detingut un total d’onze persones per robatoris amb força a l’interior de domicili consumats o en grau de temptativa. S’han desplegat diverses mesures, com ara destinar tres patrulles més a la zona en torns de nit i caps de setmana, que se sumen als agents de proximitat que treballen en torn de matí i tarda i controls conjunts d’Urbana i Mossos que es duen a terme dos dies a la setmana.

Els assaltants de la sala d’apostes tenen entre 24 i 28 anys

■ Els tres individus arrestats dimecres per l’assalt en una casa d’apostes esportives d’Alfred Perenya són tres joves de 24, 27 i 28 anys i està previst que en les pròximes hores passin a disposició del jutjat de guàrdia. La detenció es va produir al voltant de les 16.00 hores al carrer Humbert Torres, com va avançar SEGRE. Es dona la circumstància que aquest carrer es troba a escassos metres de la comissaria dels Mossos –al carrer Sant Hilari– i de la casa d’apostes –a Alfred Perenya–. Tanmateix, la investigació no està tancada i es preveuen noves detencions. El robatori es va produir a les 10.00 hores del dimecres de la setmana passada i els assaltants, encaputxats i armats amb ganivets, es van emportar un botí de 29.000 euros, com va avançar aquest diari.