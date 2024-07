L'ajuntament de Lleida rep una oferta per construir 11 pisos en un solar del Centre Històric

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ Empresa Municipal d'Agenda Urbana (EMAU) de Lleida ha rebut una oferta per construir 11 habitatges al Centre Històric, concretament, al solar situat just darrere del centre cívic de l’Ereta, entre els carrers Ereta, Galera i Alsamora. Segons ha explicat la Paeria, seran pisos de lloguer per a joves de fins a 35 anys.

El solar compta amb 441,78 m² de superfície i una edificabilitat màxima de 1.076,58 m², que permetran construir un màxim d’11 habitatges. L'EMAU cedeix el dret de superfície per un període de 75 anys, amb un cànon simbòlic d’un euro anual, a la Societat Cooperativa de Lleida Tau Catalunya Sostenible Social Scoop (entitat privada sense ànim de lucre) per construir habitatge assequible de lloguer per a joves.

La tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana, Begoña Iglesias, ha afirmat que “volem facilitar l’accés dels joves a l’habitatge i aquesta és una de les iniciatives que ja estan avançant per tal que el Centre Històric sigui un barri intergeneracional, com està previst al Pla d’Actuació Municipal". "Estem molt satisfets perquè els projectes estan tenint molt bona acollida i seran importants per al barri més antic de la ciutat”, ha afegit.