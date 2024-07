El barri de Balàfia de Lleida es troba en una situació preocupant pel que fa a l’exposició a altes temperatures, segons l’Informe de Sostenibilitat davant d’Altes Temperatures elaborat per Green Urban Data. Aquest informe, encarregat per l’Ajuntament de Lleida, té com a objectiu avaluar l’exposició de la població i els equipaments municipals a les temperatures extremes, amb la finalitat de millorar les accions i objectius dels Plans d’Adaptació al Canvi Climàtic del municipi.

Anàlisi de les dades climàtiques: L’informe destaca que Lleida té un clima semiàrid fred, amb estius càlids i hiverns molt freds. Les temperatures poden superar els 40 °C a l’estiu, i les onades de calor són cada vegada més freqüents i intenses. En aquest context, el barri de Balàfia es veu especialment afectat per l’efecte d’illa de calor urbana, un fenomen que augmenta les temperatures en zones urbanes en comparació amb les zones rurals circumdants.

Impacte sobre la població: Balàfia té una població de 14.777 habitants, dels quals un 47% es troben en risc per les altes temperatures. Aquest percentatge és significatiu i posa de manifest la vulnerabilitat del barri davant les onades de calor. L’informe utilitza l’Urban Thermal Field Variance Index (UTFVI) per avaluar l’impacte de l’illa de calor, i Balàfia es classifica en un nivell mitjà d’impacte, amb una temperatura superficial mitjana de 38,7 °C.

Equipaments municipals en risc: A més de la població, els equipaments municipals també es veuen afectats. Balàfia compta amb 54 equipaments, dels quals 31 es troben en risc per les altes temperatures. Això inclou escoles, centres de salut i altres instal·lacions públiques que són essencials per al benestar de la comunitat. La protecció d’aquests equipaments és crucial per garantir la continuïtat dels serveis bàsics durant els episodis de calor extrema.

L’informe conclou amb una sèrie de recomanacions per mitigar els efectes de les altes temperatures a Balàfia. Entre aquestes mesures s’inclou la creació de refugis climàtics en espais verds, l’augment de la vegetació urbana per reduir l’efecte d’illa de calor, i la implementació de sistemes de refrigeració passiva en edificis públics i privats. També es recomana la sensibilització de la població sobre els riscos associats a les onades de calor i la promoció de pràctiques que ajudin a reduir l’exposició a temperatures extremes.