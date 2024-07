L'acomiadament de vuit lleidatanes obliga a canviar la llei

La justícia europea ha aclarit els dubtes sobre què passa quan els treballadors d’una companyia són acomiadats a conseqüència de la jubilació de l’empresari. Arran de l’acomiadament de vuit treballadores lleidatanes, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictaminar el dijous que aquesta situació ha de ser tramitada com els acomiadaments col·lectius i, per tant, és necessari que s’obri un període de consultes per intentar, almenys, atenuar les conseqüències de l’extinció dels contractes de treball. Les afectades, representades per Josep Miquel Moragues, del Despatx Moragues, van presentar una demanda després que l’empresari només abonés la mínima indemnització d’una mensualitat de salari. Dos de les treballadores de l’empresa, un local comercial de venda de roba a Alcarràs, portaven treballant al negoci des del 1994 i el 1996. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va estimar la demanda però va elevar una consulta al TJUE, ja que, segons la normativa espanyola, el procediment de consulta als representants dels treballadors en cas d’acomiadament col·lectiu no s’aplica en els casos en què les extincions dels contractes de treball s’hagin produït per la jubilació de l’empresari. Sobre això, el TJUE considera que la normativa espanyola és contrària a la directiva europea. En la seua sentència, en la qual no es pronuncia sobre les condicions d’indemnització, recorda que l’acomiadament col·lectiu es produeix quan les extincions dels contractes es donen sense el consentiment dels treballadors afectats.