Detingut un home per violar, colpejar i amenaçar la seua exparella en un pis a Lleida

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir al Barri Antic un home de 42 anys acusat de violar, maltractar i amenaçar la seua exparella. Els fets van ocórrer durant la matinada d’ahir, segons va avançar El Caso i va confirmar aquest diari. L’home va ser arrestat com a presumpte autor dels delictes d’agressió sexual, violència domèstica i amenaces. La detenció es va produir en un habitatge del carrer la Palma. Diverses patrulles van acudir al lloc al ser alertats a les 1.30 hores per veïns. Els agents es van entrevistar amb tots dos i van procedir a la detenció de l’home, mentre que la dona va ser traslladada a un centre sanitari per ser atesa de les ferides i sotmesa a una revisió.

D’altra banda, val a recordar que els Mossos d’Esquadra van arrestar dimarts passat un fisioterapeuta de 38 anys acusat d’abusar sexualment de diverses clientes al Pont de Suert, com va avançar SEGRE ahir. L’home oferia serveis de fisioteràpia i rehabilitació en un centre ubicat al carrer del Monestir de Lavaix de la capital de l’Alta Ribagorça, on hauria fet tocaments a almenys quatre dones. Les presumptes víctimes serien de Balaguer, Vilaller i Sitges. La demarcació de Lleida va registrar un total de 268 delictes sexuals el 2023, un 36% més que el 2022.